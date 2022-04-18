Удары по Мариуполю, обстрел Киева, уничтожение оккупантов: видеодайджест 53-го дня войны

Украина 53 дня героически противостоит российским оккупантам. Враг продолжает наносить удары и не прекращает нападения.

Героическое противостояние Украины российским оккупантам продолжается. 53 дня наши храбрые воины ВСУ уничтожают врага, а украинский народ делает все возможное, чтобы помочь своим защитникам.

Читайте также Артиллерия на Юге попала более чем в 100 целей: в ОК "Юг" доложили о потерях оккупантов

Видеодайджест 53-го дня войны

Генштаб ВСУ опубликовал обзор главных событий 53 дня войны. Бомбардировка Мариуполя, атака Киева, очередные потери врага: все в кратком обзоре наших защитников.

Дайджест 53-го дня войны: видео

Смотрите также – уничтожение врага с помощью САУ "Пион": видео