Непогода – не помеха: в Москве вертолетами поспешно устанавливают ЗРК "Панцирь", боясь атак

В Москве на гражданские здания устанавливают ЗРК "Панцирь-СМД-Е", который россияне представили в 2024 году. Туда их "тулят" в дополнение к ряду уже имеющихся позиций.

Все это делается в рамках попыток усилить ПВО Москвы из-за атак украинских дронов, пишет Defense Express.

Смотрите также Россия продает акции крупной компании из-за растущего дефицита бюджета

Как в Москве в непогоду ЗРК устанавливали?

На кадрах из сети видно, как "Панцирь" устанавливают с помощью вертолетов Ми-26 на гражданские высотки. И этому даже не мешает плохая погода, когда риск неудачи или несчастного случая высок.

Установка ЗРК на гражданское здание в Москве в непогоду: смотрите видео

Конкретно на этом видео систему разворачивают на крыше бизнес-центра Nord Star. Он расположен в северо-западной части российской столицы.

Напомним, что вокруг Москвы уже есть большое кольцо из "Панцирей". Но все они размещены на военных зданиях и специальных высоких башнях. А теперь одну из таких систем добавили и на гражданское здание.

Как отметили аналитики Defense Express, усиливают россияне свою ПВО поспешно. Ведь они могли дождаться лучшей погоды, но не сделали этого.

Кроме того, в издании заметили, что на видео фигурирует именно "Панцирь-СМД-Е". Он не имеет пушек и полагается только на ракетное вооружение.

Также предполагают, что именно эту систему оккупанты выбрали, потому что она имеет стационарную модификацию. Ее удобно устанавливать на крыши из-за меньших габаритов и массы.

Напомним, что в ночь на 23 мая Москву снова массированно атаковали дроны. О пострадавших или разрушениях молчали.

А за несколько дней до этого украинские дроны остановили работу Московского НПЗ. Он обеспечивал около 40% горючего для столицы и региона.