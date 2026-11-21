Российские оккупанты продолжают систематический террор украинской энергосистемы, нанося удары по объектам распределения, передачи и генерации. При этом под атаками находятся и мосты через Днепр. Это также сказывается на энергетике.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, любой мост через Днепр – это не только логистика, но и передача электроэнергии. Мосты через Днепр, плотины также включены в объединенную энергетическую систему Украины.

Почему Россия атакует мосты?

Как подчеркнул Рябцев, Украина в определенном смысле имеет ограниченные возможности по передаче электроэнергии с правого берега на левый. На правом берегу сосредоточены крупнейшие объекты генерации, а на левом – наибольшее количество потребителей. При этом там находятся большие промышленные потребители.

Даже если увеличить возможности импорта, электроэнергия все равно не сможет дойти до потребителей на левом берегу. Энергетики знают об этой проблеме. Она частично решена, но, безусловно, мосты и высоковольтные кабели уязвимы,

– отметил Рябцев.

Одно из решений в условиях дефицита ракет для Patriot – выбивать пусковые установки баллистических ракет. Также важно усиливать противовоздушную оборону.

Эксперт объяснил, почему Россия атакует мосты через Днепр: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, энергетики также работают над тем, чтобы увеличить возможности передачи электроэнергии на левый берег.

Не стоит забывать, что таких маршрутов достаточно много. Опыт прошлых лет показывает, что энергетики могут решить эту проблему. Вероятно, будут предусмотрены еще и резервные возможности передачи,

– отметил Рябцев.

Напомним, что 20 ноября во время комбинированной атаки враг нанес удар по переправам через Днепр в столице, поэтому в нескольких регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.