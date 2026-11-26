Российские войска пытаются затруднить работу украинской логистики и функционирование фронта, в частности нанося удары по мостам в Киеве. В то же время столичные переправы, несмотря на многочисленные атаки, продолжают стоять.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналистки в ходе мероприятия "Диалог во имя единства".

Почему Россия атакует мосты в Киеве?

По словам Буданова, россияне пытаются максимально затруднить функционирование украинской логистики и фронта. Для этого враг наносит удары, в частности по мостам.

В то же время глава Офиса Президента признал, что из-за атак возникают определенные проблемы и ограничения, однако подчеркнул: киевские мосты продолжают стоять.

"Да, есть проблемы, есть ограничения. Давайте так. Ну, они стоят и стоят", – сказал Буданов.

Напомним, 3 октября 2026 года российские войска уже в четвертый раз нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Тогда столицу атаковали ударные беспилотники, в частности реактивные "Шахеды". О повторном попадании сообщали во время массированной атаки, которая продолжалась в течение дня.