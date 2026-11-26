Буданов пояснив чому Росія б'є по мостах / GettyImages
Російські війська намагаються ускладнити українську логістику та функціонування фронту, зокрема через удари по мостах у Києві. Водночас столичні переправи, попри численні атаки, продовжують стояти.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістки під час заходу "Діалог заради єдності".
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За словами Буданова, росіяни намагаються максимально ускладнити функціонування української логістики та фронту. Для цього ворог завдає ударів, зокрема по мостах.
Водночас керівник Офісу Президента визнав, що через атаки є певні проблеми та обмеження, однак наголосив: київські мости продовжують стояти.
"Так, є проблеми, є обмеження. Давайте так. Ну, вони стоять і стоять", – сказав Буданов.
Нагадаємо, 3 жовтня 2026 року російські війська вже вчетверте влучили по Південному мосту в Києві. Тоді столицю атакували ударні безпілотники, зокрема реактивні "Шахеди". Про повторне влучання повідомляли під час масованої атаки, яка тривала протягом дня.
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