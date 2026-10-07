Россия готовит ключевые мосты армии к баллистическим ударам Сил обороны, – "Атеш"

Российское военное командование приказало защитить ключевые мосты в различных регионах России и в Крыму от ударов баллистическим оружием со стороны Украины. Оккупанты должны усилить охрану транспортных узлов, установить средства радиоэлектронной борьбы и соорудить понтонные переправы.

Об этом сообщили в "Атеш" со ссылкой на своих агентов в Дирекции автомобильных дорог Ростовской области. Соответствующее распоряжение гражданским и военным ведомствам отдал штаб Южного военного округа России.

Россия опасается атак на мосты

Работы по защите логистических артерий охватывают несколько стратегических направлений, через которые обеспечивается снабжение группировок оккупационных войск.

Так, в Ростовской области оккупанты готовят запасные маршруты, а также укрепляют автомобильные и железнодорожные мосты через реку Дон. Аналогичные действия проводятся на Таганрогском направлении.

В Белгородской области в режим повышенной готовности перевели мостовые переходы вблизи Шелякино и Уразова. В то же время на Крымском направлении захватчики готовятся к возобновлению активных ударов в районах Сиваша и Армянска.

Для защиты объектов инфраструктуры россияне привлекают силовиков и инженерные подразделения. На объектах выставляют круглосуточные посты Росгвардии и военных комендатур, а также устанавливают антидроновые сетки и средства РЭБ.

Кроме того, инженерные группы формируют понтонные дублеры на случай разрушения основных сооружений.

Мосты остаются главными артериями снабжения российской армии. Их повреждение блокирует поставки топлива, боеприпасов и личного состава,

– отметили партизаны.

По их данным, инструкции от высшего руководства уже получили Росавтодор, Российские железные дороги и региональные администрации.

Напомним, перед годовщиной первого удара по Крымскому мосту оккупанты усилили его защиту, возведя на подступах к объекту многоуровневую систему защиты. Несколько линий обороны должны бы защитит город от возможных атак в надводных и подводных беспилотных катеров Сил обороны Украины.