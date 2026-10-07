Про це повідомили в "Атеш" із посиланням на своїх агентів в Дирекції автомобільних доріг Ростовської області. Відповідну вказівку цивільним і військовим відомствам віддав штаб Південного військового округу Росії.

Росія побоюється атак на мости

Роботи із захисту логістичних артерій охоплюють декілька стратегічних напрямків, через які забезпечуються угруповання окупаційних військ.

Так, у Ростовській області окупанти готують запасні маршрути, а також зміцнюють автомобільні та залізничні мости через річку Дон. Аналогічні дії проводять на Таганрозькому напрямку.

У Бєлгородській області в режим підвищеної готовності перевели мостові переходи поблизу Шелякіного та Уразового. Водночас на Кримському напрямку загарбники готуються до відновлення активних ударів у районах Сиваша та Армянська.

Для захисту об'єктів інфраструктури росіяни залучають силовиків та інженерні підрозділи. На об'єктах виставляють цілодобові пости Росгвардії та військових комендатур, а також монтують антидронові сітки й засоби РЕБ.

Окрім цього, інженерні групи формують понтонні дублери на випадок руйнування основних споруд.

Мости залишаються головними артеріями постачання російської армії. Їх пошкодження блокує постачання палива, боєприпасів та особового складу,

– зазначили партизани.

За їхніми даними, інструкції від вищого керівництва вже отримали Росавтодор, російська залізниця та регіональні адміністрації.

Нагадаємо, перед річницею першого удару по Кримському мосту окупанти посилили його захист, звівши на підступах до об'єкта багаторівневу систему захисту. Кілька ліній оборони мали б захистити міст від можливих атак надводних і підводних безекіпажних катерів Сил оборони України.