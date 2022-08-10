Так, за последние 2 дня во временно оккупированном Херсоне россияне скупили все детские круги, матрасы и нарукавники для плавания. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Россияне панически скупают запасные круги в Херсоне

Очевидно, что российские солдаты тоже не доверяют своим понтонным мостам и не слишком верят в то, что после ударов HIMARS Антоновский и Каховский мосты можно будет так просто отремонтировать. А куда тогда бежать, когда ВСУ зайдут в город? Так что приходится выкручиваться.

В разведке сообщают, что оккупанты обчистили весь город в поиске надувных кругов и матрасов. Единственное, что оставили, это круги в форме уточек. Наверное, российские захватчики полагают, что этот вид круга для плавания как-то особенно негативно повлияет на их достоинство.

На всех базарах и во всех магазинах только уточки остались,

– сказали в разведке.

Жаль. Очень хотелось бы посмотреть, как убегая от защитников Украины "вторая армия мира" переплывает тысячи метров пресноводного водоема на желтых уточках. Ну ничего, круги с машинками, русалочками, рыбками и единорогами – тоже неплохо. Надеемся, что первая тикток-армия мира запечатлеет этот момент.

россияне больше не могут поставлять оружие в Херсон по автомобильным дорогам

Напомним, что после того, как ВСУ попали в Каховский мост Херсонской области, он стал непригодным к использованию. Теперь у россиян полностью нарушилась автомобильная логистика. Единственное, что у них остается – это паромы, которые они запустили у Антоновского моста. Однако они не снабжают оккупантов оружием в необходимом количестве.

Как выглядит уничтоженный мост возле Каховской ГЭС: смотрите видео