Так, за останні 2 дні в тимчасово окупованому Херсоні росіяни скупили усі дитячі круги, матраци та рукавички для плавання. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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Росіяни панічно скупляють запасні круги у Херсоні

Вочевидь, російські солдати теж не довіряють своїм понтонним мостам та не надто вірять у те, що після ударів HIMARS Антонівський та Каховський мости можна буде так просто відремонтувати. А куди ж тоді тікати, коли ЗСУ зайдуть у місто? Тож доводиться викручуватися.

У розвідці повідомляють, що окупанти обчистили все місто у пошуку надувних кругів та матраців. Єдине, що залишили, це круги у формі качечок. Напевно, російські загарбники думають, що цей вигляд круга для плавання якось особливо негативно вплине на їхню гідність.

На всіх базарах та в усіх магазинах лише качечки залишилися,

– сказали у розвідці.

Шкода. Дуже хотілося б подивитися, як тікаючи від захисників України "друга армія світу" перепливає тисячі метрів прісноводної водойми на жовтих качечках. Ну нічого, круги з машинками, русалоньками, рибками та єдинорогами – теж непогано. Сподіваємось, що перша тікток-армія світу зафільмує цей момент.

росіяни більше не можуть постачати зброю в Херсон автомобільними дорогами

Нагадаємо, що після того, як ЗСУ влучили у Каховський міст на Херсонщині, він став непридатним до використання. Тепер у росіян повністю порушилась автомобільна логістика. Єдине, що у них залишається – це пороми, які вони запустили біля Антонівського мосту. Однак вони не забезпечують окупантів зброєю у необхідній кількості.

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