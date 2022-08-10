Херсонський депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань для 24 каналу розповів, що Україні насамперед необхідно зруйнувати плани росіян щодо "референдуму". Тобто у вересні зайти в Херсон і звільняти правобережжя.

До теми росіяни більше не можуть постачати зброю в Херсон автомобільними дорогами, – Хлань

"Всі підготовчі дії наших Збройних Сил – це і є початок першого етапу звільнення правобережжя. Тому я думаю, що його найближчим часом звільнять від окупантів", – сказав Хлань.

Військові досягатимуть тилових позицій окупантів

За словами Хланя, лівобережжя буде другим етапом звільнення. Це трапиться пізніше, тому що звільнивши правобережжя, Україна зможе завдавати вогневе ураження у будь-яку частину Херсонщини.

Велике скупчення росіян є на адмінмежі з Кримом. Вони розташовувалися в Генічеську, Новотроїцькому, Чаплинці й Каланчаку. Ці населені пункти зараз є недосяжними для нашої артилерії, але з правобережжя їх можна дістати. А з Запоріжжя можна починати зачистку і звільнення лівобережжя Херсонщині,

– зазначив депутат.

Втрати ворогів

Українські захисники влучили у склад ворожої зброї в управлінні Каховського каналу на Херсонщині. Військовим вдалось не зачепити стратегічно важливих об'єктів. Хлань показав фото з наслідком обстрілу.

У розвідці також зазначили, що росіяни на Херсонщині не мають ротації та перебувають під обстрілами ЗСУ. Вони скаржаться на це родичам.

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