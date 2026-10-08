Россия третий день подряд проводит атаки на мосты в Запорожье: власти тестируют новые схемы движения

Российские войска уже третий день подряд наносят комбинированные удары по мостовым переправам в Запорожье. Эти атаки могут вынудить власти на более длительный срок перекрыть движение между берегами города.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Что известно об ударах по мостам Запорожья?

В течение последних двух дней коммунальные службы успевали восстановить проезд всего через два часа после комбинированных обстрелов. Впрочем, очередные попадания могут потребовать гораздо больше времени на ликвидацию последствий.

В связи с этим этой ночью полностью перекрыли Вантовый мост, чтобы проверить устойчивость городской логистики в условиях отсутствия этой переправы. По словам чиновника, транспортная система успешно справилась с ночным потоком машин.

В настоящее время для организации дневного трафика специалисты рассматривают возможность введения реверсивного движения, дополнительного регулирования на сложных участках и строгих ограничений для крупногабаритного транспорта. Основной поток грузовиков планируется перенести на вечер и ночь, а днем предоставить больше возможностей общественному транспорту.

Упорядочением транспортных потоков занимается специальный координационный штаб, в состав которого вошли военные и правоохранители. В настоящее время власти разрабатывают меры на случай наихудших сценариев повреждения мостовой инфраструктуры.

Напомним, Россия может сосредоточить зимнюю кампанию ударов на уничтожении мостов через Днепр в Киеве, чтобы затруднить автомобильное и железнодорожное сообщение. Как пишет The Telegraph, для усиления этой кампании Кремль вновь привлек к командованию генерала Сергея Суровикина, известного своей жесткой тактикой ведения войны.

На фоне медленного продвижения российских войск на Донбассе и значительных потерь оккупанты, по оценке издания, могут пытаться оказывать давление на Украину посредством системных ударов по городам и гражданской инфраструктуре. Аналитики ISW также отмечают, что российская кампания ударов по украинской логистике уже началась: в начале октября дроны провели атаки на мосты в Киеве, а впоследствии – на переправу в Запорожье.