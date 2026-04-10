"Кинетические санкции": как Украине удалось полностью нивелировать доходы Кремля от топливного кризиса

Удары Сил обороны по российской нефтегазовой отрасли стали фактически "кинетическими санкциями" и нивелировали все то, что Кремль мог бы заработать благодаря росту цен на топливо.

Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на встрече с журналистами в пятницу, 10 апреля.

Как Россия теряет деньги?

Владислав Власюк рассказал, что в течение последних недель санкции против России были одной из основных тем.

По его словам, удары по нефтяным мощностям нивелировали потенциальные дополнительные доходы России от роста цен и частичного ослабления ограничений.

То есть из-за кинетических санкций мы сейчас видим незаработанные 1,7 миллиарда долларов – это то, что Россия не заработала из-за отсутствия возможности технически экспортировать определенное количество нефти из двух балтийских портов и Новороссийска,

– объяснил Уполномоченный президента.

Власюк отметил, что прибыли Россия получала преимущественно от той нефти, которая уже находилась в море. По его словам, благодаря ослаблению санкций россиянам удалось продать большую ее часть Индии и заработать примерно такую же сумму, которую потеряли.

Справка. По данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы активно закупали российскую нефть в течение последних двух месяцев и планируют продолжать это, поскольку страна сталкивается с дефицитом поставок с Ближнего Востока. В марте импорт из России составлял в среднем 1,98 миллиона баррелей в день – это самый высокий показатель с июня 2023 года. В апреле этот показатель снизился до 1,57 миллиона баррелей в день.

Благодаря ударам по российским нефтеэкспортным портам 3 и 4 апреля ни один танкер не зашел и не вышел из Усть-Луги и Новороссийска. В то же время порт Приморск постепенно восстанавливает работу – там загружают в среднем два танкера в день.

Как отметил Владислав Власюк, "Украина скоро откорректирует этот момент".

Действительно ли партнеры просят остановить удары?