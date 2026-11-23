Почему украинские удары по нефтяным объектам России носят системный характер и как они влияют на снабжение оккупационных войск, объяснил военный аналитик, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала. По его словам, речь идет о методичной работе, которая уже создает серьезные проблемы российской нефтяной отрасли.

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Украина систематически проводит атаки на нефтяную инфраструктуру России

В течение последних двух-трех недель украинские Силы обороны методично наносят удары по нефтяным объектам на территории России. В частности, под атаками оказались Ильский и Афипский НПЗ, нефтебаза в Азове, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Некоторые предприятия подвергались повторным ударам.

Мы действительно наблюдаем, в первую очередь, системное стратегическое явление. Это касается юга России, и это действительно методичная работа, которая продолжается уже как минимум две-три недели– отметил Мусиенко.

По словам аналитика, повреждения отдельных НПЗ могут надолго вывести их из строя. На восстановление предприятий иногда уйдет от шести до девяти месяцев, к тому же ремонтные работы осложняются из-за повторных атак. Главная цель такой кампании – нарушить снабжение российских войск на южном направлении.

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Речь идет об оккупированном Крыме, а также о захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. "Эта работа направлена на то, чтобы максимально затруднить снабжение российских оккупационных войск в оккупированном Крыму, на оккупированной части Донецкой и Запорожской областей", – пояснил военный.

Важную роль здесь играют не только удары по НПЗ, но и поражение транспортной инфраструктуры. В частности, атаки на объекты в Ростовской области и удары по Крымскому мосту затрудняют логистику, перевозку и поставку ресурсов для российской группировки.

Почему удары по нефтеперекачивающим станциям важны?

Отдельное направление украинских атак – нефтеперекачивающие станции. Такие объекты являются важными звеньями между добычей сырья, его хранением, транспортировкой и дальнейшей переработкой. В частности, станция Калейкино в Татарстане обеспечивает движение нефтяных потоков и распределение сырья.

На таких объектах нефть накапливается в резервуарах, после чего ее транспортируют по трубопроводам к нефтеперерабатывающим заводам или в порты.

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Это одно из важных связующих звеньев между добычей и поставкой, обеспечением сырой нефти – далее на нефтеперерабатывающие заводы или ее транспортировкой в порты в Балтийском или Черном море– отметил Мусиенко.

В то же время Россия уже испытывает трудности с экспортом нефти. Поэтому повреждение нефтеперекачивающих станций создает дополнительные проблемы: даже те НПЗ, которые продолжают работать, могут недополучать необходимое количество сырья.

Таким образом, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям дополняются поражением инфраструктуры, обеспечивающей их работу. Это усиливает общий эффект от украинской кампании.

Нефтепереработка в России сократилась почти вдвое

Масштаб последствий украинских атак уже заметен в показателях российской нефтяной отрасли. По оценке Мусиенко, с 20 октября по 20 ноября были повреждены или выведены из строя 15 из 35 важных нефтяных объектов России.

Суточные объемы переработки нефти сократились примерно на 45–50%. Если раньше этот показатель составлял около 700 тысяч тонн, то теперь он снизился примерно до 350–400 тысяч тонн.

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По словам военного аналитика, российская нефтеперерабатывающая отрасль ранее не сталкивалась с такими масштабными проблемами. Последствия могут быть ощутимы не только для экономики, но и для финансирования войны против Украины.

Мусиенко предположил, что общие убытки России от этой кампании могут составить 15–17 миллиардов долларов. Это средства, эквивалентные стоимости производства примерно 400 ракет "Искандер", 400 тысяч обычных "Гераней" или 200 тысяч реактивных "Гераней", отметил эксперт.

Таким образом, системные удары по нефтяной инфраструктуре не только сокращают возможности России по переработке и экспорту нефти, но и лишают ее ресурсов, которые могли бы быть направлены на продолжение войны.