Чому українські удари по нафтових об'єктах Росії мають системний характер і як вони впливають на забезпечення окупаційних військ, пояснив військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу. За його словами, ідеться про методичну роботу, яка вже створює серйозні проблеми російській нафтовій галузі.

Adv

популярні відео

Україна системно атакує нафтову інфраструктуру Росії

Протягом останніх двох-трьох тижнів українські Сили оборони методично уражають нафтові об'єкти на території Росії. Зокрема, під атаками опинялися Ільський та Афіпський НПЗ, нафтобаза в Азові, Новошахтинський нафтопереробний завод. Деякі підприємства зазнавали повторних ударів.

Ми дійсно бачимо системне стратегічне явище, в першу чергу. Це стосується півдня Росії, і це дійсно методична робота, яка триває протягом щонайменше десь двох-трьох тижнів– зазначив Мусієнко.

За словами аналітика, пошкодження окремих НПЗ можуть надовго виводити їх із ладу. На відновлення підприємств іноді знадобиться від шести до дев'яти місяців, до того ж ремонтні роботи ускладнюються через повторні атаки. Головна мета такої кампанії – порушити забезпечення російських військ на південному напрямку.

Реклама

Ідеться про окупований Крим, а також захоплені території Донецької та Запорізької областей. "Ця робота спрямована на те, щоби максимально ускладнити забезпечення російських окупаційних військ в окупованому Криму, на окупованій частині Донецької та Запорізької областей", – пояснив військовий.

Важливу роль тут відіграють не лише удари по НПЗ, а й ураження транспортної інфраструктури. Зокрема, атаки на об'єкти в Ростовській області та удари по Кримському мосту ускладнюють логістику, перевезення й постачання ресурсів для російського угруповання.

Чому удари по нафтоперекачувальних станціях важливі?

Окремий напрям українських атак – нафтоперекачувальні станції. Такі об'єкти є важливими ланками між видобутком сировини, її зберіганням, транспортуванням і подальшою переробкою. Зокрема, станція Калейкіно в Татарстані забезпечує рух нафтових потоків і розподіл сировини.

На таких об'єктах нафта накопичується в резервуарах, після чого її транспортують трубопроводами до нафтопереробних заводів або портів.

Реклама

Це одна з важливих зв'язних ланок між видобутком і постачанням, забезпеченням сирої нафти – далі до нафтопереробних заводів або її транспортуванням до портів у Балтійському морі чи в Чорному– зазначив Мусієнко.

Водночас Росія вже має труднощі з експортом нафти. Тому пошкодження нафтоперекачувальних станцій створює додаткові проблеми: навіть ті НПЗ, які продовжують працювати, можуть недоотримувати необхідну кількість сировини.

Таким чином, удари по нафтопереробних підприємствах доповнюються ураженням інфраструктури, яка забезпечує їхню роботу. Це посилює загальний ефект від української кампанії.

Нафтопереробка Росії скоротилася майже вдвічі

Масштаб наслідків українських атак уже помітний у показниках російської нафтової галузі. За оцінкою Мусієнка, з 20 жовтня до 20 листопада уражень зазнали або були виведені з ладу 15 із 35 важливих нафтових об'єктів Росії.

Добові обсяги переробки нафти скоротилися приблизно на 45 – 50%. Якщо раніше цей показник становив близько 700 тисяч тонн, то тепер він знизився приблизно до 350 – 400 тисяч тонн.

Реклама

За словами військового аналітика, російська нафтопереробна галузь не стикалася з такими масштабними проблемами раніше. Наслідки можуть бути відчутними не лише для економіки, а й для фінансування війни проти України.

Мусієнко припустив, що загальні збитки Росії від цієї кампанії можуть сягнути 15 – 17 мільярдів доларів. Це кошти, еквівалентні вартості виготовлення приблизно 400 ракет "Іскандер", 400 тисяч звичайних "Гераней" або 200 тисяч реактивних "Гераней", зауважив експерт.

Отже, системні удари по нафтовій інфраструктурі не лише зменшують можливості Росії переробляти та експортувати нафту, а й позбавляють її ресурсів, які могли б бути спрямовані на продовження війни.