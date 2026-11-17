Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

Як Україні вдається долати захист Кримського мосту

За словами експерта, попри очевидний символізм ударів по незаконній споруді, головним досягненням є сам масштаб та комбінований характер операції із залученням ракет і безпілотників.

Протягом останніх двох років російські війська намагалися максимально захистити об'єкт як з води, так і з повітря. Окупанти встановили:

спеціальні бонові загородження та захист паль від морських дронів;

потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

ешелоновану систему ППО, до якої увійшли комплекси «Панцир», «Тор», «С-300» та «С-400».

Те, що попри таку ешелоновану протиповітряну оборону вдається її проходити і проривати, свідчить про нарощування та розвиток наших спроможностей. Наші виробники навчилися і пристосувалися діяти в режимі інтенсивної протидії ворога– наголосив Мусієнко.

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Військовий аналітик підкреслив, що за своїми масштабами ця операція є однією з найпотужніших серед усіх попередніх.

З точки зору масштабів, це, мабуть, безпрецедентно. До цього такий рівень і такі масштаби руйнувань ми навряд чи бачили. Друге, що треба врахувати, – мова йде про комбіновані дії: ракети та дрони– каже Олександр Мусієнко.

Мусієнко про зростання спроможностей України проривати ешелоновану ППО РФ: відео

Чому ешелонована оборона окупантів дала збій

Російські війська протягом двох років активно укріплювали безпеку конструкції від потенційних ударів як із води, так і з повітря. Біля мосту зводили спеціальні захисні загородження свай, виставляли бонові загородження та артилерійські розрахунки на березі для відбиття надводних дронів.

Для захисту повітряного простору противник стягнув значну кількість радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетних комплексів різного типу.

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Щодо ударів з повітря, противник сконцентрував системи радіоелектронної боротьби і різні зенітно-ракетні комплекси: "Панцир", "Тор", С-300, С-400. Навіть подекуди діяли мобільні вогневі групи для протидії безпілотникам. І що це означає? Це означає, що попри це вдається пройти ці ешелоновані ППО. А це означає нарощування спроможностей– каже військовослужбовець.

Він також додав, що зараз зростає ефективність ударів і по інших об'єктах військової економіки ворога, зокрема по НПЗ та заводах із переробки синтетичного каучуку для ракетного палива.

Як атака вплине на логістику та південні маршрути ворога?

Кримський міст залишається критичною артерією для постачання російського угруповання на окупованому півострові та півдні України. Після попередніх атак ворог намагався розвивати сухопутний коридор трасою Р-280 через окуповані території, проте українські сили зосередилися на знищенні цих маршрутів так званими мідлстрайками.

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Коли почалися удари по цій трасі, ворог знову повернувся до збільшення інтенсивності перевезення вантажів через міст. Сам факт існування двох-трьох маршрутів дає можливість ворогові проявляти гнучкість. Якщо у ворога немає альтернативи у вигляді мосту, вантажі йдуть в одне місце, і ризики їх ураження зростають– зазначив Олександр Мусієнко.

Мусієнко зауважив, що порушення постачання прямо впливає на передову та зменшує кількість атак по мирних містах.

Нам треба сповільнювати можливості ворога, сповільнювати надходження артилерійських боєприпасів, якими росіяни кошмарять правобережжя Херсонщини, завдають ударів по Нікополю чи намагаються активізувати удари по Запоріжжю. Відповідь якраз полягає в перешкоджанні логістиці противника– наголошує аналітик.

У чому успіх ракетних ударів "Нептуна" та "Фламінго"?

Коментуючи повідомлення про використання модифікованих ракет, Мусієнко звернув увагу на зміну можливостей українського озброєння. За його словами, суттєво зросла інтенсивність бойового застосування вітчизняних розробок.

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У нас зросла ефективна кількість застосувань ракет "Нептун" та їхня результативність. За підрахунками, щонайменше 9 атак було протягом цього року, із них 5 – тільки за минулий місяць. Змінюються і технічні показники ракет "Фламінго": ракета стає менш уразливою і здатна спричинити більше руйнувань– зазначив Олександр Мусієнко.

Особливістю цієї атаки став прорив російської оборони саме крилатими засобами ураження.

Росія атакує мости українські через Дніпро балістикою, тому що крилаті ракети ми збиваємо. А тут вдалося прорватися саме крилатим ракетам через такі ешелоновані системи ППО, що свідчить про реальне вдосконалення їхніх технічних показників і зростання рівня українських спроможностей– підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо. що у ніч проти 16 листопада 2026 року українські військові вже завдавали удару по Кримському мосту, відчутно деформувавши його тримальну арку, а повторна атака в ніч на 17 листопада призвела до повного обвалу понад 270-метрового аркового прольоту у воду.