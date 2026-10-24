"Кто лжет – Путин или Кушнер?": Тизенгаузен о нефтяном кризисе в России и странных требованиях США

Борис Тизенгаузен объяснил, почему команда Трампа требует прекратить удары по российским НПЗ, как эти атаки сказываются на экономике России и чем Кремль угрожает Европе.

Владимир Путин уверяет, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам практически не наносят ущерба, хотя российская экономика все острее ощущает проблемы с топливом и логистикой. В то же время представители администрации Дональда Трампа требуют от Украины прекратить атаки на НПЗ, а Вашингтон продолжает искать новые договоренности с Кремлем.

Политический эксперт Борис Тизенгаузен в своем авторском обзоре проанализировал противоречия между заявлениями Москвы и действиями американских переговорщиков для 24 Канала. Он также рассказал о потерях российской экономики, новых диверсионных планах Кремля в Европе, зависимости России от Китая и углублении ее сотрудничества с Ираном и КНДР.

Парадокс требований США

Джаред Кушнер вновь потребовал от Владимира Зеленского полностью прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По сообщению Axios, зять Дональда Трампа удаленно присоединился к встрече в Осло и настаивал на этом довольно жестко.

Украинский президент предложил иной подход: Киев готов прекратить атаки на российские НПЗ, если Москва также перестанет наносить удары по украинской энергетике. Однако российская сторона не демонстрирует готовности соблюдать такой принцип взаимности.

Особенно противоречиво американские требования выглядят после последних заявлений Путина. На Восточном экономическом форуме 3 сентября он утверждал, что в России осталось отремонтировать лишь 10% нефтеперерабатывающих мощностей. А 15 октября на форуме "Деловая Россия" заявил, что украинские беспилотники местами попадали в объекты, но ничего существенного не произошло.

Я одного не понимаю: кто лжет – зять Трампа или Путин? А может, оба? Кушнеру можно показать эту цитату и сказать: смотри, лично Путин заявил, что ничего существенного не произошло. Почему тогда такой шум?

– отметил Тизенгаузен.

Несмотря на утверждения российского диктатора, в Вашингтоне продолжают рассматривать украинские удары по нефтяной отрасли как одно из препятствий для достижения договоренностей с Москвой. Параллельно спецпредставитель Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с Путиным очередные американские предложения.

Тизенгаузен обратил внимание на поведение американского переговорщика. Еще во время предыдущих встреч Виткофф демонстрировал чрезмерную лояльность к Путину, а после переговоров на Аляске возникли вопросы о том, насколько точно он передал позиции сторон.

Новая встреча также началась с комплиментов. Виткофф поблагодарил российского диктатора и назвал его гуманистом, поставив в один ряд с Трампом, которого, по его словам, Путин часто характеризует подобным образом.

Когда я впервые увидел встречу Виткоффа с Путиным, подумал, что Трамп немедленно отстранит его от этой должности. Это было похоже на встречу фанатки со своим кумиром. Виткофф даже поклонился, приветствуя Путина. Это Путин должен кланяться тебе, а не наоборот,

– подчеркнул политический эксперт.

У Соединенных Штатов есть значительные возможности для экономического давления на Россию, в частности через санкции против ее энергетического сектора. Однако нынешняя администрация выбирает иной подход, пытаясь побудить Кремль к переговорам смягчением отдельных ограничений.

Таким решением стало возобновление поставок российского дизельного топлива в США. Однако расчет Белого дома на заметное снижение цен на энергоносители пока не оправдался.

Российский дизель не спас Трампа

Мировые цены на нефть вновь начали расти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным, приведенным Тизенгаузеном, нефть марки Brent торговалась примерно по 110 долларов за баррель, достигнув максимальных значений за последние пять месяцев.

Дополнительную напряженность создали угрозы хуситов атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии и сообщения о взрывах танкеров в Ормузском проливе. Риски перебоев с поставками нефти повлияли на рынок сильнее, чем решение Вашингтона смягчить ограничения на российские энергоносители.

"Кровавый дизель" Путина не спас Дональда Трампа. Цены на нефть на мировом рынке снова растут и уже достигли максимумов за последние пять месяцев. Риски перевесили смягчение санкций в отношении российских поставок. Все это понимали, кроме Дональда Трампа,

– заявил Тизенгаузен.

Между тем российский вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке первого танкера с дизельным топливом для США. Грузоподъемность судна составляет примерно 40 тысяч тонн, хотя фактический объем топлива в первой партии на момент заявления не уточнялся.

Москва рассчитывает, что за первой отправкой последуют и другие. Для российской пропаганды это дает возможность представить возобновление экспорта в США как большое достижение и доказательство налаживания отношений между Путиным и Трампом.

Тизенгаузен иронично сравнил будущее освещение этих поставок с советскими телевизионными сюжетами, где отправка товаров в дружественные страны сопровождалась торжественными заявлениями об исторических договоренностях. Однако российская нефтяная отрасль в то же время сталкивается со значительно более серьезными трудностями внутри страны.

Российские порты теряют грузы

Украинские атаки на российскую инфраструктуру влияют не только на производство и хранение топлива. Серьезные проблемы возникают в портовой логистике, с помощью которой Россия обеспечивает импорт товаров и экспорт собственной продукции.

По сообщениям, приведенным Тизенгаузеном, атаки беспилотников фактически остановили контейнерный импорт через Новороссийск. Еще в прошлом году этот порт обработал более миллиона контейнеров, однако из-за рисков для безопасности китайские перевозчики начали отказываться от этого маршрута.

Часть грузопотока переориентировалась на Санкт-Петербург. Однако и балтийские порты не остаются недосягаемыми для украинских дронов: Ленинградская область недавно подверглась одному из самых масштабных налетов за время войны, в частности на портовую инфраструктуру.

Атаки дронов полностью остановили контейнерный импорт через Новороссийск. Китайские перевозчики просто ушли оттуда, частично перешли в Санкт-Петербург. А куда? В Петербург тоже прилетело. Вот вам и путинское "ничего существенного",

– отметил эксперт.

По данным источников российского "Коммерсанта", которые он процитировал, в сентябре порты Азовского и Черного морей потеряли 95% грузопотока. Крупнейшие логистические узлы, в частности Новороссийск, Тамань и Туапсе, столкнулись с резким сокращением объемов работы.

Предприятия начали отправлять работников в неоплачиваемые отпуска и сокращать персонал. Ежемесячные потери бюджетов и бизнеса в регионе, по приведенным оценкам, превышают 200 миллиардов рублей.

Масштабы проблем вынудили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратиться к российскому вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой о государственной поддержке.

Ситуация осложняется и сокращением нефтепереработки. По данным Тизенгаузена, выпуск продукции на российских НПЗ опустился до самого низкого уровня за последние двадцать лет, создавая риски дефицита топлива на внутреннем рынке.

Дополнительные расходы на восстановление поврежденных предприятий увеличивают нагрузку на государственный бюджет. Российские власти вынуждены искать ресурсы одновременно для финансирования войны, поддержки экономики и ремонта критически важной инфраструктуры.

Россия тратит золотые резервы

Проблемы с доходами и расходами отражаются и на финансовых решениях Москвы. Российский Центробанк, по данным, на которые сослался Тизенгаузен, уже десятый месяц подряд продает золото, а соответствующие резервы сократились до самого низкого уровня с 2019 года.

Средства направляются на покрытие бюджетного дефицита, который может существенно превысить первоначальные расчеты российского правительства. Журналист привел оценки, согласно которым фактическая нехватка бюджетных средств в этом году может оказаться примерно вдвое больше запланированной ранее.

Тизенгаузен противопоставил эту информацию публичным заявлениям Путина о незначительных последствиях украинских ударов. Ведь сокращение нефтепереработки, проблемы портов и необходимость расходовать резервы создают все большее давление на экономику государства-агрессора.

Путин упорно все это отрицает. Выпуск продукции на НПЗ упал до минимума за двадцать лет, Центробанк десятый месяц подряд продает золото, резервы находятся на минимальном уровне с 2019 года. А это все новости из серии "куда-то попали, но ничего существенного",

– отметил политический эксперт.

Экономические трудности России использует и Китай, который продолжает закупать российские энергоносители на более выгодных для себя условиях. Москва все сильнее зависит от рынков, которые остаются доступными для ее экспорта после западных санкций.

Китай получает газ со скидкой

Россия увеличила скидку на газ для Китая до рекордных 56%. По данным, приведенным Тизенгаузеном, в прошлом году она составляла примерно 41%, то есть выросла на 15 процентных пунктов.

Для Пекина это возможность получать энергоресурсы дешевле, используя ограниченные возможности Кремля по продаже газа другим большим покупателям. Россия же вынуждена соглашаться на все менее выгодные условия, чтобы сохранить экспортные поступления.

Скидка для Китая – очень хороший показатель того, как идут дела у Путина. Чем хуже его положение, тем большую скидку он дает Китаю. Судя по тому, что она выросла на 15 процентных пунктов, дела у него идут не очень хорошо,

– пояснил Тизенгаузен.

В то же время Вашингтон рассматривает возможность ослабления санкций против поставок российского газа в Европу как один из вариантов экономических уступок Кремлю. Однако реализация такого сценария зависит и от европейских государств, которые после начала полномасштабной войны приложили значительные усилия для сокращения энергетической зависимости от России.

Тизенгаузен обратил внимание на противоречие между российской пропагандой и фактическим положением Москвы в отношениях с Пекином. Кремль постоянно рассказывает об угрозах со стороны НАТО и Европы, хотя все большую экономическую зависимость формирует именно сотрудничество с Китаем.

Россиянам не нужно бояться, что придет Европа, НАТО и все у них заберет. Никто ничего забирать не будет. Путин сам все отдаст Китаю за бесценок. И не только Китаю,

– иронично подчеркнул эксперт.

Еще одним важным вопросом остается цена российского дизельного топлива для США. Именно условия соответствующих поставок могут показать, насколько экономически выгодны новые договоренности для Москвы и какую выгоду от них получает американский рынок.

Путин готовит диверсии в Европе

Российские спецслужбы могут усилить кампанию диверсий и саботажа внутри стран НАТО. О соответствующем решении Владимира Путина сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на трех европейских собеседников, знакомых с результатами расследования российской активности.

Среди примеров подобных операций издание упомянуло атаку, произошедшую 5 августа в Лейпциге. Новые действия могут быть направлены против инфраструктуры и других объектов в европейских странах.

Усиление диверсионной кампании источники связывают с отсутствием ожидаемых успехов российских войск на фронте. Украина продолжает наносить удары по российским тыловым объектам, а Киев не соглашается завершить войну на условиях Кремля.

Тизенгаузен считает, что Россия будет использовать гибридные атаки для давления на государства, поддерживающие Украину. При этом обычных дипломатических заявлений и осуждения таких действий недостаточно, чтобы заставить Москву отказаться от дальнейших диверсий.

Одним из возможных инструментов сдерживания он называет использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Такой механизм позволил бы напрямую связать новые диверсионные операции Кремля с экономическими потерями для России.

Устроили россияне диверсию где-то в Европе – заплатили за новый пакет оружия Украине из своих замороженных денег. Вот прекрасная альтернатива. Каждая атака должна увеличивать военную помощь Киеву,

– предложил Тизенгаузен.

Европейские государства сталкиваются с законодательными и политическими ограничениями в отношении способов реагирования на подобные операции. Зато увеличение финансирования украинской обороны могло бы стать способом нанести России ощутимые потери без прямого военного противостояния между НАТО и Москвой.

Тизенгаузен убежден, что Кремль реагирует прежде всего на конкретные последствия своих действий. Поэтому каждый новый случай российского саботажа, по его мнению, должен приводить к усилению украинских оборонных возможностей.

Трамп искажает факты о наступлении на Киев

Дональд Трамп вновь заявил, что российская армия могла захватить Киев за несколько часов в начале полномасштабного вторжения. По его версии, продвижению россиян помешало решение одного из генералов, который якобы приказал танковым колоннам покинуть бетонную трассу и двигаться по сельскохозяйственным угодьям.

Американский президент утверждал, что у российских войск было около тысячи танков и они могли бы добраться до столицы за четыре часа, двигаясь с максимальной скоростью. Но из-за смены маршрута техника увязла в грязи, что якобы и сорвало быстрый захват города.

Тизенгаузен противопоставил этой версии кадры уничтоженных российских колонн на подступах к Киеву. В частности, речь идет о разбитой технике на Житомирской трассе и одной из улиц Бучи, где российские подразделения понесли потери от украинского артиллерийского огня.

Я прекрасно помню, как на Житомирской трассе стояли десятки единиц уничтоженной российской техники. Еще несколько месяцев они там оставались. А вот целая улица в Буче, где российскую колонну разгромила наша артиллерия. Прямо на улице. Вот как бывает,

– рассказал эксперт.

Украинские военные останавливали российские колонны не только на грунтовых дорогах, но и на асфальтированных и бетонных трассах. Именно сопротивление Сил обороны Украины, применение артиллерии и удары по технике противника стали важными факторами срыва российского наступления на столицу.

Кроме того, Трамп не впервые повторяет историю о грязи. Еще в августе 2025 года CNN обращалась в Белый дом с просьбой объяснить происхождение этой версии.

Представитель американской администрации прислал журналистам ссылки на публикации, которые должны были подтверждать слова президента. Однако, по информации, приведенной Тизенгаузеном, в этих материалах не было подтверждений того, что российскую армию остановило именно изменение маршрута.

Напротив, соответствующие сообщения содержали данные о продвижении российских войск по дорогам и трассам, где они подвергались украинским ударам.

Если россияне могли захватить Киев за несколько дней, но им помешали какой-то генерал и грязь, то почему они не взяли умного генерала и не начали наступать снова по прекрасным бетонным дорогам? Это риторический вопрос. Мы все знаем ответ. И Трамп, кстати, тоже знает,

– заявил Тизенгаузен.

Такие объяснения американского президента смещают внимание с украинского сопротивления на якобы случайные ошибки российского командования. По мнению политэксперта, это принижает значение действий украинских защитников, которые сорвали первоначальные планы Кремля по быстрому захвату столицы.

Москва сближается с Ираном и КНДР

Россия продолжает развивать сотрудничество со странами, находящимися в конфронтации с Западом. Одним из важных направлений остается Иран, где состоялся визит главы российского МИД Сергея Лаврова.

После переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Москва и Тегеран еще никогда не сотрудничали настолько тесно. Это прозвучало после слов Дональда Трампа, который накануне преуменьшал масштабы российской помощи Ирану.

Лавров прилетел в Иран, и вместе со своим коллегой они передали большой привет Дональду Трампу. Глава МИД Ирана заявил, что Россия и Иран никогда не сотрудничали так тесно. А Трамп накануне рассказывал, что Россия практически не помогает Ирану. Вот как обстоят дела на самом деле,

– отметил Тизенгаузен.

Углубление политического и военного сотрудничества России с Ираном имеет значение не только для войны против Украины. Оно также влияет на ситуацию на Ближнем Востоке, где Вашингтон пытается сдерживать иранское влияние.

Еще одним важным партнером Кремля остается Северная Корея, которая поставляет России боеприпасы и военных для участия в войне. В то же время вокруг состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына вновь распространились противоречивые сообщения.

В частности, в СМИ появились слухи о его якобы госпитализации в Китай после кровоизлияния в мозг. Подтверждения этим сообщениям не последовало, а северокорейское государственное агентство 20 октября опубликовало фотографии Ким Чен Ына вместе с женой на выставке одежды и обуви, которую он, по официальным сообщениям, посетил накануне.

Вопросы о его здоровье возникали и раньше. В 2024 году южнокорейская разведка сообщала о возможных хронических заболеваниях лидера КНДР, однако это не дает оснований делать выводы о нынешнем состоянии его здоровья.

Тизенгаузен обратил внимание и на закрытость северокорейской системы власти. Даже в случае смены руководства КНДР политика Пхеньяна в отношении России может сохраниться, поскольку важные решения зависят от узкого круга представителей правящей династии и военно-политического руководства.

Среди возможных преемников Ким Чен Ына эксперт упомянул его сестру Ким Е Чжон, которая уже играет заметную роль в политической системе КНДР и известна жесткими заявлениями в адрес Южной Кореи и США.

Сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей, по мнению Тизенгаузена, усиливает риски гораздо более широкого международного противостояния. Оба государства поддерживают Москву, однако Кремль продолжает войну против Украины и одновременно расширяет гибридную активность в Европе.

Пришло время всему демократическому миру серьезно задуматься: если не объединиться и не победить это диктаторское зло, то Третьей мировой войны нам не избежать,

– предупредил Тизенгаузен.

Пока Москва углубляет сотрудничество с Тегераном и Пхеньяном, администрация Трампа продолжает обсуждать экономические уступки России. В то же время украинские удары по ее энергетической и транспортной инфраструктуре остаются одним из факторов, вынуждающих Кремль тратить ресурсы на защиту тыла и восстановление поврежденных объектов.

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