Задержан еще один предатель, который корректировал удары России по Николаеву

Задержан еще один информатор, который по заказу российских спецслужб помогал корректировать ракетно-пушечные удары по Николаеву. Мужчина является одним из участников агентурной группы, которую разоблачили в марте 2025 года.

Ранее были задержаны еще 4 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Предатель обходил город и искал локации базирования ВСУ

Следствие установило, что основными целями предателей были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые воюют на южных направлениях фронта.

Вся агентурная группа из 5 человек контактировала с россиянами через предателя Сергея Лебедева, псевдоним которого "Лохматий". Он работает на ФСБ и военную разведку России и сейчас скрывается в Донецке.

Сейчас по месту жительства задержан пятый корректировщик, который после разоблачения вражеской ячейки "залег на дно", чтобы избежать правосудия,

– рассказали в СБУ.

Этому предателю 50 лет, он местный безработный. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал как прокремлевский комментатор в телеграмм-каналах.

Корректировщик действовал отдельно от остальных предателей. Его задачей было обходить город и искать локации базирования ВСУ. А еще он выспрашивал данные у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Все собранные данные он посылал "Лохматому".

У 50-летнего агента России во время обысков нашли мобильные телефоны с доказательствами его предательской деятельности, а также патроны к стрелковому оружию, происхождение которых пока еще выясняют.

Как уточнили в Николаевской областной прокуратуре, речь идет о более 30 патронах различного калибра.

Его взяли под стражу и сообщили о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ и незаконном обращении с боевыми припасами. Санкции предусматривают до 12 лет тюрьмы.