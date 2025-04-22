Задержан еще один предатель, который корректировал удары России по Николаеву
- СБУ задержала информатора, который помогал корректировать ракетно-пушечные удары по Николаеву по заказу российских спецслужб.
- Этот агент был частью агентурной группы из пяти человек, которая контактировала с ФСБ через предателя Сергея Лебедева, известного как "Лохматий".
Задержан еще один информатор, который по заказу российских спецслужб помогал корректировать ракетно-пушечные удары по Николаеву. Мужчина является одним из участников агентурной группы, которую разоблачили в марте 2025 года.
Ранее были задержаны еще 4 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Предатель обходил город и искал локации базирования ВСУ
Следствие установило, что основными целями предателей были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые воюют на южных направлениях фронта.
Вся агентурная группа из 5 человек контактировала с россиянами через предателя Сергея Лебедева, псевдоним которого "Лохматий". Он работает на ФСБ и военную разведку России и сейчас скрывается в Донецке.
Сейчас по месту жительства задержан пятый корректировщик, который после разоблачения вражеской ячейки "залег на дно", чтобы избежать правосудия,
– рассказали в СБУ.
Этому предателю 50 лет, он местный безработный. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал как прокремлевский комментатор в телеграмм-каналах.
Корректировщик действовал отдельно от остальных предателей. Его задачей было обходить город и искать локации базирования ВСУ. А еще он выспрашивал данные у своих знакомых во время бытовых разговоров.
Все собранные данные он посылал "Лохматому".
У 50-летнего агента России во время обысков нашли мобильные телефоны с доказательствами его предательской деятельности, а также патроны к стрелковому оружию, происхождение которых пока еще выясняют.
Как уточнили в Николаевской областной прокуратуре, речь идет о более 30 патронах различного калибра.
Его взяли под стражу и сообщили о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ и незаконном обращении с боевыми припасами. Санкции предусматривают до 12 лет тюрьмы.