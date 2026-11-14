Российская ПВО сбивает собственные вертолеты, а "Искандеры" оказались под ударом: что задумала Украина

Украина не просто наносит удары по российским объектам, а последовательно разрушает систему, обеспечивающую армию Путина топливом, ракетами и беспилотниками. Под прицелом оказываются нефтеперерабатывающие заводы, радиолокационные станции, пусковые установки баллистических ракет и даже элитные подразделения операторов БПЛА.

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Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан объяснил 24 Каналу, по какой логике Украина выбирает цели для атак, почему российская ПВО начала сбивать собственную авиацию и как уничтожение пусковых установок "Искандеров" и центра "Рубикон" может повлиять на возможности российской армии.

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Алгоритм уничтожения нефтегазовой отрасли России

Украинская армия продолжает действовать по четкому алгоритму уничтожения российской нефтегазовой отрасли. Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что этот подход является чрезвычайно грамотным: удары наносятся не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по объектам нефтеперевалки, как это произошло в Усть-Луге.

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Особое стратегическое значение имела недавняя атака на Волгоградский НПЗ. Этот объект перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензин и авиационный керосин, которые напрямую снабжают российскую оккупационную группировку в Украине.

По словам Свитана, после того как украинские силы начали систематически выводить из строя нефтеперерабатывающие заводы Ростовской группы (Ейский, Афипский, Славянск-на-Кубани и Новошахтинский НПЗ), именно Волгоградский завод взял на себя нагрузку по обеспечению топливом российской армии на фронте. Уничтожение этого технологического цикла было лишь вопросом времени.

Для выполнения задачи украинские дроны успешно преодолели около 700 километров, прорвав фронтальную противовоздушную оборону противника. Эксперт подчеркивает, что такой огневой контроль должен осуществляться постоянно – как минимум раз в месяц беспилотники должны наноситься на эти объекты, чтобы не дать врагу возобновить производство, вплоть до полного развала российской экономики.

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Слепота российской ПВО: операция в Ленинградской области

Успешным ударам по стратегическим объектам предшествует тщательная подготовка воздушного пространства. Это продемонстрировала операция Службы безопасности Украины в Ленинградской области, где были поражены три российские радиолокационные станции, в частности комплексы "Небо-У" и "Сопка-2".

Главная цель таких действий – лишить российские радиотехнические войска возможности держать небо под плотным контролем.

Уничтожение обзорных локаторов дало неожиданный, но крайне эффективный побочный результат. Лишившись радиолокационного поля, российская ПВО начала сбивать собственную авиацию.

"Свитан" отмечает, что в результате этой "слепоты"Россияне сами уничтожили свои вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также истребители МиГ-31. Это свидетельствует о высоком профессионализме специалистов СБУ, которые привлекают к планированию операций штурманов и экспертов по авиационной тематике, выполняя двойную тандемную задачу.

Охота на баллистику: как удалось уничтожить 10% пусковых установок

Еще одним критически важным направлением работы Сил обороны является нейтрализация российских баллистических угроз. За месяц украинским военным удалось уничтожить 12 пусковых установок России, что составляет около 10% от общего количества таких систем на украинском театре военных действий.

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Свитан называет это очень хорошим показателем, который в перспективе года может привести к полному уничтожению вражеских пусковых установок ("Искандеров" и северокорейских KN-23).

Механика этой охоты основана на понимании логистики противника. Россияне вынуждены размещать пусковые установки на расстоянии 100–200 километров от линии соприкосновения или границы. Это как раз та оперативная дальность, на которой украинские дроны могут выполнять боевые задачи под прямым радиоуправлением.

Военные нашли эффективный метод работы без использования систем Starlink: в воздух поднимаются несколько беспилотников типа "Шарк", один из которых работает как ретранслятор, а другой – как ударный дрон. Это позволяет обнаруживать и уничтожать пусковые установки даже во время их движения. Кроме того, параллельно наносятся ракетные удары по заводам, где эти установки ремонтируются.

Удар по "Рубикону" и производству дронов

Особое внимание Роман Свитан уделил уничтожению центра подготовки и управления БПЛА "Рубикон". Это подразделение, созданное на базе Главного разведывательного управления России, имело хорошее финансирование и считалось элитной площадкой для подготовки операторов, модернизации и крупноузловой сборки дронов. Уничтожение таких систем управления, штабов и экипажей является первоочередной целью для украинских спецслужб и линейных частей.

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К слову, " Рубикон" – э специальное российское подразделение беспилотных систем, созданный летом 2024 года по распоряжению министра обороны России Андрея Белоусова. Он занимается централизованной закупкой дронов, подготовкой операторов и их боевым применением. Подразделение считается одним из самых эффективных в российской армии: его операторы выслеживают украинскую технику, логистические маршруты, средства связи и позиции пилотов БПЛА. Россия обеспечивает "Рубикон" значительными ресурсами, а его бойцы также обучают другие подразделения и усиливают их на отдельных направлениях.

Показательным примером успешной работы стал ночной удар украинскими ракетами "Нептун" по Ростовскому направлению. Ракеты, разработанные отечественным КБ "Луч", попали непосредственно в места расположения точек подготовки, ремонта и снабжения российских беспилотников. Эксперт прогнозирует, что после этой точной атаки количество вражеских дронов на фронте гарантированно уменьшится, поскольку значительная часть их инфраструктуры была полностью выведена из строя.