Російська ППО збиває власні гелікоптери, а "Іскандери" опинилися під ударом: що задумала Україна

Україна не просто завдає ударів по російських об'єктах, а послідовно руйнує систему, яка забезпечує армію Путіна пальним, ракетами та безпілотниками. Під прицілом опиняються нафтопереробні заводи, радіолокаційні станції, пускові установки балістичних ракет і навіть елітні підрозділи операторів БПЛА.

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Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан пояснив 24 Каналу, за якою логікою Україна обирає цілі для атак, чому російська ППО почала збивати власну авіацію та як знищення пускових установок "Іскандерів" і центру "Рубікон" може вплинути на можливості російської армії.

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Алгоритм знищення нафтогазової галузі Росії

Українська армія продовжує діяти за чітким алгоритмом знищення російської нафтогазової галузі. Військовий експерт Роман Світан зазначає, що цей підхід є надзвичайно грамотним: удари завдаються не лише по нафтопереробних заводах, а й по об'єктах нафтоперевалки, як це відбулося в Усть-Лузі.

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Особливе стратегічне значення мала нещодавня атака на Волгоградський НПЗ. Цей об'єкт переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє дизель, бензин та авіаційний гас, які безпосередньо живлять російське окупаційне угруповання в Україні.

За словами Світана, після того, як українські сили почали систематично вибивати нафтопереробні заводи Ростовської групи (Єйський, Афіпський, Слов'янськ-на-Кубані та Новошахтинський НПЗ), саме Волгоградський завод взяв на себе навантаження із забезпечення паливом російської армії на фронті. Знищення цього технологічного циклу було лише питанням часу.

Для виконання завдання українські дрони успішно подолали близько 700 кілометрів, проломивши фронтальну протиповітряну оборону противника. Експерт наголошує, що такий вогневий контроль має тривати постійно – щонайменше раз на місяць безпілотники повинні навідуватися на ці об'єкти, щоб не дати ворогу відновити виробництво, аж до повного розвалу російської економіки.

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Повна розмова зі Світаном: дивитись відео

Сліпота російської ППО: операція в Ленінградській області

Успішним ударам по стратегічних об'єктах передує ретельна підготовка повітряного простору. Це показала операція Служби безпеки України в Ленінградській області, де було уражено три російські радіолокаційні станції, зокрема комплекси "Небо-У" та "Сопка-2".

Головна мета таких дій – погасити здатність російських радіотехнічних військ тримати під щільним контролем небо.

Знищення оглядових локаторів дало несподіваний, але вкрай ефективний побічний результат. Втративши радіолокаційне поле, російська ППО почала збивати власну авіацію.

Світан зазначає, що внаслідок цієї "сліпоти" росіяни самі знищили свої гелікоптери Ка-52 і Мі-8, а також винищувачі МіГ-31. Це свідчить про високий професіоналізм фахівців СБУ, які залучають до планування операцій штурманів та експертів з авіаційної тематики, виконуючи подвійне тандемне завдання.

Полювання на балістику: як вдалося знищити 10% пускових установок

Ще одним критично важливим напрямком роботи Сил оборони є нейтралізація російських балістичних загроз. За місяць українським військовим вдалося знищити 12 пускових установок Росії, що становить близько 10% від загальної кількості таких систем на українському театрі воєнних дій.

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Світан називає це дуже хорошим показником, який у перспективі року може призвести до повного вибиття ворожих пускачів ("Іскандерів" та північнокорейських KN-23).

Механіка цього полювання базується на розумінні логістики ворога. Росіяни змушені розташовувати пускові установки на відстані 100 – 200 кілометрів від лінії зіткнення або кордону. Це якраз та оперативна дальність, на якій українські дрони можуть виконувати бойові завдання під прямим радіоуправлінням.

Військові знайшли ефективний метод роботи без використання систем Starlink: у повітря піднімаються кілька безпілотників типу "Шарк", один з яких працює як ретранслятор, а інший – як ударний дрон. Це дозволяє знаходити та знищувати пускові установки навіть під час їхнього руху. Крім того, паралельно завдаються ракетні удари по заводах, де ці установки ремонтуються.

Удар по "Рубікону" та виробництву дронів

Окрему увагу Роман Світан приділив знищенню центру підготовки та управління БПЛА "Рубікон". Цей підрозділ, створений на базі Головного розвідувального управління Росії, мав хороше фінансування та вважався елітарним майданчиком для підготовки операторів, модернізації та великовузлового складання дронів. Знищення таких систем управління, штабів та екіпажів є першочерговою ціллю для українських спецслужб та лінійних частин.

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До слова "Рубікон" – спеціальний російський підрозділ безпілотних систем, створений влітку 2024 року за розпорядженням міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. Він займається централізованою закупівлею дронів, підготовкою операторів та їхнім бойовим застосуванням. Підрозділ вважають одним із найефективніших у російській армії: його оператори полюють на українську техніку, логістичні маршрути, засоби зв'язку та позиції пілотів БпЛА. Росія забезпечує "Рубікон" значними ресурсами, а його бійці також навчають інші підрозділи та підсилюють їх на окремих напрямках.

Показовим прикладом успішної роботи став нічний удар українськими ракетами "Нептун" по Ростовському напрямку. Ракети розробки вітчизняного КБ "Луч" влучили безпосередньо в місця розташування точок підготовки, ремонту та постачання російських безпілотників. Експерт прогнозує, що після цього точного відпрацювання кількість ворожих дронів на фронті гарантовано зменшиться, оскільки значний сегмент їхньої інфраструктури був повністю вибитий.