Администрация Трампа требовала от Украины прекратить удары по российским НПЗ. И вполне вероятно, что совсем скоро США вообще не будут этого требовать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, все-таки это был политический посыл накануне выборов в Конгресс США, которые состоятся уже 3 ноября. Трамп убедил себя, что если обвинить Украину в высоких ценах на дизель, то американцы не будут голосовать против кандидатов-республиканцев.

Скоро это требование должно исчезнуть

Как подчеркнул Ус, уже после выборов в Конгресс вряд ли Трамп будет вспоминать об этом требовании. Тема Украины в целом сильно эксплуатировалась действующей администрацией.

Почему Украина оказалась заложницей внутриполитической борьбы в США? Администрации Трампа нужно было максимально отвлечь внимание от своих неудачных действий. Они и начали обвинять во всем Украину,

– отметил Ус.

Стоит заметить, что в течение определенного времени Силы обороны действительно прекратили атаковать российские НПЗ в рамках "энергетического перемирия". Однако Россия его не соблюдала, поэтому атаки возобновились.

Почему Трамп требовал от Украины прекратить удары по НПЗ: смотрите видео 24 Канала

Президент Владимир Зеленский при этом подчеркивал, что Украина не может оставлять без ответа российские атаки на энергетику. Однако существуют и другие варианты, как можно договориться. Так, если бы Украина получала достаточное количество ракет для Patriot в месяц, то могла бы приостановить атаки на НПЗ на тот же период.