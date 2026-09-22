Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, стоит отдельно обратить внимание на удар по Московскому НПЗ. Это свидетельствует о том, что Силы обороны способны прорывать даже самую мощную российскую ПВО.

Стоит ли Украине идти на энергетическое перемирие?

Как подчеркнул Романенко, позиция Украины здесь чрезвычайно четкая и правильная. Наше государство готово прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия перестанет проводить атаки против украинской энергетики.

Президент США Дональд Трамп продвигает это энергетическое перемирие. Но все не так просто, как может показаться.

Понятно, что Трамп будет давить в вопросе энергетического перемирия. Однако уже неоднократно случалась такая ситуация, когда Украина о чем-то договаривалась с союзниками. Затем Путин звонил Трампу. И все переворачивалось с ног на голову,

– подчеркнул Романенко.

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Способна ли Украина парализовать российскую нефтепереработку?

По словам Романенко, Силы обороны Украины имеют возможность регулярно наносить удары по российским НПЗ и другим объектам топливно-энергетической инфраструктуры. На самом деле все сводится к производству оружия.

Сейчас один из приоритетов – разработка баллистической ракеты с дальностью поражения 250–300 километров. Также в Украине разрабатывают баллистическую ракету, которая сможет наносить удары по Москве. Если удастся довести их до ума и масштабировать все это, то российская нефтепереработка действительно может остановиться или оказаться в положении, близком к критическому.

Напомним, в ночь на 22 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам. Их совокупная перерабатывающая мощность составляет более 14 миллионов тонн нефти в год.