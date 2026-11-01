"Это всего лишь эмоции": у США нет рычагов влияния, чтобы заставить Украину прекратить удары по НПЗ

Спецпредставитель США Джаред Кушнер предлагал Украине приостановить на 30 дней удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако фактически у Белого дома нет рычагов влияния на Киев, и такое давление остается лишь эмоциями.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украина фактически обрела независимость в принятии военных решений благодаря развитию собственного производства дальнобойного вооружения.

Почему у Вашингтона нет рычагов влияния?

Как подчеркнул Пендзин, если бы дальнобойные дроны производились в Соединенных Штатах, тогда у Украины было бы гораздо больше проблем.

Если бы те дальнобойные дроны, которые сегодня летят на головы россиян, производились в Америке, ничего бы не летело. Потому что существуют жесткие методы пресечения любых действий, когда не выполняются политические требования. Украина обрела независимость от подобных вещей,

– подчеркнул эксперт.

Белый дом вряд ли попытается заблокировать поставки американского оружия, поскольку оно закупается на европейские средства. Кроме того, американский военно-промышленный комплекс выступает мощным лоббистом и донором Республиканской партии, поэтому не заинтересован в срыве контрактов.

Попытки оказать давление через систему Starlink также обречены на провал, ведь политическое вмешательство в работу коммерческого сервиса наносит прямой ущерб репутации компании Илона Маска. Все эти факторы свидетельствуют о том, что у Белого дома просто нет реальных инструментов, чтобы заставить Киев отказаться от операций против объектов агрессора в России.

США не могут заставить Украину прекратить удары по НПЗ: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что ранее Джаред Кушнер предлагал Украине приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней. Впрочем, украинские чиновники опровергли наличие каких-либо договоренностей и подчеркнули, что Киев не соглашался прекратить т удары по нефтяной инфраструктуре врага.