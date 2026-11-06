"Россия готовит атаки с трех направлений": эксклюзивное интервью генерал-лейтенанта о провалах в мобилизации и политических играх Трампа

Россия переходит к войне на истощение и целенаправленному разрушению украинской инфраструктуры, тогда как Украина сталкивается со все более острыми проблемами мобилизации. В то же время Дональд Трамп может предложить Киеву спорный обмен – месяц без ударов по российским НПЗ в обмен на поставки антибаллистических ракет.

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Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, чего добивается Трамп, почему Россия делает ставку на разрушение и как Украине решить проблемы с мобилизацией. В частности, генерал объяснил, почему поиском уклонистов и военнослужащих, самовольно покинувших части (СОЧ), должна заниматься полиция, а не ТЦК.

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Россия перешла к войне на разрушение

Что нам сейчас нужно понять об особенностях атак врага? Мы видим, что россияне наносят удары по ТЭЦ. Ладыжинская ТЭС – один из примеров этой ночи. Применяют и крылатые ракеты, и дроны. Начался ли уже террор с целью уничтожить энергетическую инфраструктуру в преддверии осенне-зимнего периода? Видите ли вы ощутимую разницу по сравнению с прошлым годом?

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Видим, к сожалению. Путин несколько месяцев назад концептуально изменил подход к ведению войны: перешел от войны на истощение к войне на разрушение. И, к сожалению, речь идет об уничтожении нашей Родины. Для этого он использует соответствующие силы, прежде всего нанося воздушные удары.

Я согласен с вами, что на фронте, несмотря на попытки проводить наступательные действия на отдельных участках, противник не добивается тех решительных результатов, на которые рассчитывал во время наступательной кампании 2024 года. Более того, по итогам этого года мы видим, что наши Силы обороны освободили больше территории, чем захватил враг. Такое происходит впервые.

Кроме того, противник несет рекордные потери. В октябре они составили 54 тысячи человек. Наибольшие суточные потери достигали примерно 2250 человек.

Путин видит эту ситуацию, но пока не нашел решения, как из нее выйти. В России уже есть план провести частичную мобилизацию, однако Путин пока не решается на этот шаг, опасаясь социальных потрясений. Поэтому мы видим, как разворачиваются события.

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Надеемся, что нашему руководству удастся усилить противоракетную оборону. Что касается противовоздушной обороны, то здесь должны присоединиться и сами украинцы – инициативные, трудолюбивые и талантливые.

Нужно приступать к формированию групп ПВО, которые будут защищать места проживания, работы и маршруты между ними. Этот потенциал необходимо наращивать.

Государство вместе с союзниками пытается обеспечить нас соответствующими средствами, но остальными вопросами нужно заниматься самостоятельно. Ситуация достаточно сложная.

Весь этот анализ свидетельствует о том, что Путин сосредотачивается на ударах по объектам критической инфраструктуры. Он делает ставку на то, чтобы в преддверии зимы вывести из строя системы энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому нам однозначно нужно укреплять потенциал противовоздушной обороны и бороться за укрепление противоракетной защиты.

Видите ли, президент выступил с инициативой, что Трамп хочет, чтобы мы прекратили удары по НПЗ. И мы можем пойти навстречу Трампу, сделать это на месяц, но в обмен на это он должен предоставить нам соответствующее количество антибаллистических ракет. То есть ищутся пути для того, чтобы найти возможности противостояния.

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ПВО, Patriot и "соглашение" об ударах по НПЗ

Могут ли удары Украины по российским НПЗ заставить США быстрее передать обещанные 500 ракет для Patriot? Способны ли европейские союзники поделиться собственными запасами?

Помочь могут и те, и другие. На складах европейских стран ракеты есть, но нам передают те, у которых заканчиваются сроки обслуживания. Если их и дальше хранить, они могут стать непригодными, поэтому их нужно заменять на более новые.

Кстати, по оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), только в США осталось около 800 таких ракет для систем "Патриот" – до начала войны с Ираном их было примерно 2 330. При этом в мире за год производят около 850 ракет PAC-3, а для перехвата одной баллистической цели обычно требуется как минимум два боеприпаса.

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Кроме того, наше руководство работает над тем, чтобы партнеры передали ракеты сейчас, а впоследствии пополнили свои запасы новыми из тех 500, поставки которых запланированы на будущее. Однако не все готовы на это согласиться, ведь Россия оказывает на них давление. Путин фактически угрожает: не делайте этого, потому что мы начнем наносить по вам удары, и вам нечем будет защищаться.

Что касается Трампа, то, на мой взгляд, он, кроме сделок, ничего не понимает в других сферах и не представляет, как они работают. Поэтому с ним нужно говорить на его языке. Мол, давай заключим такую сделку.

Он хочет хорошо выглядеть на фоне этих событий. Даже свою жену вовлек в историю с Олешками. Она там разобралась, возможно, и в последний раз, где находится Украина, а где уже те Олешки, о которых раньше и понятия не имела. Она не занималась дипломатией.

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Эту операцию проводили разведывательные структуры двух стран и двух вооруженных сил. Но для того, чтобы снова разыграть некий спектакль, теперь уже в другом формате, предложили такую сделку. Делают одно, а показывают другое.

В то же время большинство людей удалось спасти, и большинство уехали в Украину. Соотношение 17 к 4 – это очень хороший показатель. Причем количество тех, кто уехал в Россию, впоследствии увеличили до четырех, хотя не все данные были окончательно подтверждены. На самом деле их могло быть трое или даже меньше.

Напомним, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области при посредничестве первой леди США Мелании Трамп удалось организовать гуманитарную операцию. Перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года: в регион доставили продукты, воду и медикаменты, а эвакуировать удалось почти 800 человек. Однако точное количество тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию, и тех, кто уехал в Россию, официально не разглашалось.

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Но это была игра, и Трамп продолжает пытаться ее вести. Сейчас сложные времена для всего мира. Продолжается борьба, война. Поэтому нужно искать любые возможности, чтобы укрепить наш оборонный и защитный потенциал.

Важно также работать совместно, а не так, как это было, например, в Петропавловской Борщаговке. Такие ситуации не укрепляют нашу обороноспособность. Они свидетельствуют о том, что проблемы, которые накапливаются и которые невозможно просто законсервировать, рано или поздно дают о себе знать именно таким образом.

Что готовят россияне в Херсонской области

Что касается Олешок и Херсонской области. Россияне использовали эти трое суток, чтобы перегруппироваться, установить антидроновые сетки, подтянуть боеприпасы и наладить логистику. Насколько усиленных возможностей им хватит? Возможны ли попытки форсировать Днепр и насколько усилится террор в Херсоне?

Кто бы мог подумать, что россияне снова прибегнут к таким действиям. На самом деле мы уже обсуждали, что эта ситуация во многом была фарсом, что россияне ведут себя коварно и, безусловно, использовали это время для усиления своего военного потенциала на этой территории. Все это произошло. Никаких иллюзий здесь быть не должно.

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Нужно помнить, что Херсонская область включена в незаконно измененную российскую Конституцию, согласно которой четыре украинские области якобы должны отойти к России. Среди них и Херсонщина. Поэтому россияне проводили там пробные атаки.

Мы помним попытки на Антоновском мосту, на островах, а также возле Олешек – на различных участках вокруг города. Все это является частью подготовки.

Нам помогает Днепр, который создает мощное природное препятствие. Правый берег расположен выше, что дает определенное преимущество для ведения боевых действий. Но речь идет о целом городе.

Мы видим, что даже в течение этих трех суток жители Херсона не могли чувствовать себя в безопасности: обстрелы и атаки не прекращались. Поэтому всю эту ситуацию нужно рассматривать комплексно.

Более того, появилась инсайдерская информация о том, что разведка выявила планы россиян по проведению атак с разных направлений – в Херсонской, Черниговской и Харьковской областях. Полноценно реализовать их они пока не могут, ведь не имеют достаточных сил. Однако такие намерения есть.

У россиян есть концепция создания так называемой санитарной буферной зоны. В первую очередь это касается Сумской и Харьковской областей, но в соответствующие планы включили и Черниговскую область.

Теперь они пытаются рассмотреть возможность частичной мобилизации, чтобы собрать дополнительные силы для действий на этих направлениях. Планы у них есть, и их немало.

Мы уже говорили о наступательной кампании этого года, которая фактически провалилась: поставленных целей россияне не достигли и перенесли их на следующий год, возможно, до весны.

Поэтому мы видим, что ситуация на фронте складывается для России не самым лучшим образом. Именно поэтому она сосредотачивается на воздушных ударах.

Мы уже обсуждали, насколько важно бороться за контроль над воздушным пространством и укреплять соответствующие возможности. Этим нужно настойчиво заниматься.

Уроки инцидента в Петропавловской Борщаговке

Какие уроки Украина должна извлечь из инцидента в Петропавловской Борщаговке?

На мой взгляд, решения нужно принимать в двух направлениях. Военные давно об этом говорят, но, к сожалению, в полной мере эти предложения не реализуются.

Во-первых, необходимо изменить законодательство и усилить ответственность каждого гражданина за оборону государства – как военных, так и гражданских. Об этом говорят еще с 2022 года, и это принципиально важно.

Во-вторых, необходимо обеспечить исполнение действующего законодательства, а еще лучше – модернизировать его в части ответственности за правонарушения.

По закону каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет должен пройти соответствующие комиссии, предоставить документы о состоянии здоровья, семейном положении и других обстоятельствах. На основании этого определяется его участие в защите государства и своего народа в нынешних условиях.

Если человек этого не делает, он становится нарушителем. В то же время значительную часть этих людей уже отобрали, они попали в Национальную гвардию, где должны пройти базовую подготовку и т. д.

Но как только происходит подобный инцидент, сразу же находят соответствующих юристов, медиков и других людей, готовых вмешаться. Одна женщина-медик стала центральной фигурой этой истории и фактически звездой на всю Украину. При этом речь шла о медицинском учреждении и скорой помощи, которых вообще не существует как структур.

Если такие организации действительно существуют, то разве наши компетентные органы о них не знают? Знают. Тогда почему не уделяют им должного внимания?

Ведь заниматься этими вопросами должны не военные – законодательство не предоставляет им соответствующих полномочий. Нарушителями должны заниматься полиция и Государственное бюро расследований. Но не постфактум, когда проблемы накапливаются и в конце концов взрываются, а заблаговременно, предотвращая такие ситуации.

О профилактике правонарушений фактически не идет речи. Именно поэтому и возникают подобные обстоятельства. Здесь нужно спросить у тех, кто отвечает за эти процессы, активизировать их работу и наконец расставить все точки над "i".

Почему мобилизацией должно заниматься государство, а не ТЦК

Почему реформа мобилизации до сих пор не сдвинулась с места и что нужно изменить?

Нечего сообщать – решений по этому поводу не принимается. Как и раньше, мобилизацией занимается один из видов Вооруженных Сил – Командование Сухопутных войск. Это противоречит принципиальному подходу, согласно которому мобилизацией должно заниматься государство, а не Вооруженные Силы.

Ответственность за этот процесс в первую очередь лежит на правительстве. Сейчас чиновники опомнились и начали что-то делать. Но чем они занимаются? Проверяют тех, кто уже состоит на учете и работает, пересматривают, кому по закону предоставлено право на бронирование. То есть сосредоточились на людях, которые и так числятся на учете.

Пересматривать бронирование нужно, ведь там также есть коррупционные элементы. Но есть еще более 200 тысяч уклонистов и военнослужащих, которые самовольно покинули части. Это граждане, нарушившие законодательство, и ими должны заниматься не военные, а полиция.

Пока этого не произойдет, ситуация не изменится. Позиция руководства МВД и полиции заключается в том, что им удобнее задерживать представителей ТЦК, нарушающих закон. Безусловно, это тоже нужно делать: закон должен быть одинаковым для сотрудников ТЦК и других граждан. Но нельзя сосредотачиваться только на этом.

В то же время есть уклонисты и военные, самовольно покинувшие части, о многих из которых полиция знает. Однако этот вопрос остается без должного внимания. Есть немало чиновников, которым выгодно ничего не менять. Пока этого не сделают, все разговоры и цифры не дадут результата.

Путь только один – ужесточить ответственность за нарушение законодательства.

Сейчас по действующим правилам человеку лучше сесть в тюрьму, чем пойти в Вооруженные Силы. Пока это не изменится, сдвигов в мобилизации не будет.

Кроме того, нужно работать с каждым нарушителем. Есть структуры, которые должны проводить проверки, в том числе и когда граждан встречают на улице или в других местах. Но это должна делать полиция, ведь военные не имеют на это права. Вместо этого у нас до сих пор сохраняется нынешняя система.

Пока мобилизацией занимается Командование Сухопутных войск, изменений не будет. Каждое должностное лицо должно нести ответственность за свой участок работы.

Новый премьер пытается выполнять поставленные задачи. Например, проверить 5% бронирований и выявить случаи, когда они были предоставлены незаконно. Но это лишь то, что лежит на поверхности, ведь речь идет о людях, которые уже находятся на учете. А пока не начнут работать со всеми, кто остается в тени, сдвигов в мобилизации не будет.

Изменения, по-видимому, начнутся с опозданием – когда россияне призовут хотя бы 300 тысяч человек в этом году и Путин решится на частичную мобилизацию. Тогда нам придется с опозданием и большими трудностями наверстывать упущенное.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.