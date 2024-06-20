Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что подобных атак от СБУ и ГУР должно быть еще больше. Нужно вкладывать много ресурсов для уничтожения страны-агрессора.

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Россия уже не сможет противодействовать ударам

По словам Подоляка, подобные удары по российским НПЗ являются очень действенными, однако пока их не настолько много, как хотелось бы. Когда Украина масштабирует удары, например, в десять раз, тогда это будет существенно влиять на страну-агрессора.

Однако это очень круто, что ребята из СБУ и Главного управления разведки технологически уже достигли такого уровня, что Россия этому противодействовать точно уже не сможет,

– подчеркнул советник председателя ОП.

Подоляк также отметил, что для атак на Россию нужно вкладывать деньги, технологическое развитие и заинтересованность партнеров нашего государства. Россию надо убирать с глобальных рынков, в том числе благодаря уничтожению ее нефтепереработки.

Что известно об атаке на НПЗ в Томбовской области и Адыгее

Дроны СБУ поразили склады горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в республике Адыгея. Оба объекта занимались переработкой и хранением сырья и готовой продукции.

После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались масштабные пожары.