Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що подібних атак від СБУ та ГУР повинно бути ще більше. Потрібно вкладати багато ресурсів для знищення країни-агресорки.

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Росія вже не зможе протидіяти ударам

За словами Подоляка, подібні удари по російських НПЗ є дуже дієвими, однак поки їх є не настільки багато, як хотілось би. Коли Україна масштабує удари, наприклад, в десять разів, тоді це буде суттєво впливати на країну-агресорку.

Однак це дуже круто, що хлопці із СБУ й Головного управління розвідки технологічно вже досягли такого рівня, що Росія цьому протидіяти точно вже не зможе,

– підкреслив радник голови ОП.

Подоляк також наголосив, що для атак на Росію потрібно вкладати гроші, технологічний розвиток та зацікавленість партнерів нашої держави. Росію треба прибирати з глобальних ринків, в тому числі завдяки знищенню її нафтопереробки.

Що відомо про атаку на НПЗ в Томбовській області та Адигеї

Дрони СБУ уразили склади паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" у республіці Адигея.Обидва об'єкти займалися переробкою та зберіганням сировини й готової продукції.

Після серії влучань дронів СБУ на обох об'єктах розпочалися масштабні пожежі.