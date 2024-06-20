Цьому, звісно, посприяла швидка реакція Генерального штабу ЗСУ на нові виклики та відвага самих українських військових. Водночас військовий експерт Владислав Селезньов пояснив 24 Каналу, що є ще один фактор, який суттєво вплинув на збільшення можливостей для ЗСУ та зменшення – для окупаційної армії.

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Зменшення можливостей для росіян

На початку травня ворог зосередив на території суміжної з Харківщиною Бєлгородської області близько 40 тисяч військових. Це чимала кількість. Наприклад, у лютому 2022 року, для того, щоб атакувати та окупувати Київ, росіяни підготували таку ж кількість особового складу. Однак у своїх розрахунках тоді вони помилилися.

Не вдалося реалізувати свій план росіянам і у 2024 році під час наступальних дій на Харківщині.

Їм не вдалося просунутися більше, ніж на 8 кілометрів вглиб північної частини Харківщини. Тому що, хто б що не казав, усе ж були інженерні фортифікації. Та й Генштаб оперативно зреагував, перенаправивши певні стратегічні резерви на цю ділянку фронту, що й стабілізувало ситуацію,

– пояснив Владислав Селезньов.

Поміж тим українському війську почали приходити перші партії західних боєприпасів. Тож почалося ще ефективніше знищення як російської техніки, так і особового складу.

"Сьогодні відбувається певна передислокація ворожих сил та засобів на територію Бєлгородської області, але йде воно важко. Бо ми нарешті отримали дозвіл на використання західної проти по території Росії на глибину 80 – 100 кілометрів. Це тепер змушує ворога ховатися від наших гармашів якнайдалі", – зауважив військовий експерт.

Зокрема, дозвіл від українських західних партнерів на удари по Росії певною мірою призупинили формування ударних груп ворога.