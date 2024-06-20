Этому, конечно, поспособствовала быстрая реакция Генерального штаба ВСУ на новые вызовы и отвага самих украинских военных. В то же время военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что есть еще один фактор, который существенно повлиял на увеличение возможностей для ВСУ и уменьшение – для оккупационной армии.

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Уменьшение возможностей для россиян

В начале мая враг сосредоточил на территории смежной с Харьковщиной Белгородской области около 40 тысяч военных. Это немалое количество. Например, в феврале 2022 года, для того, чтобы атаковать и оккупировать Киев, россияне подготовили такое же количество личного состава. Однако в своих расчетах тогда они ошиблись.

Не удалось реализовать свой план россиянам и в 2024 году во время наступательных действий на Харьковщине.

Им не удалось продвинуться больше, чем на 8 километров вглубь северной части Харьковщины. Потому что, кто бы что ни говорил, все же были инженерные фортификации. И Генштаб оперативно среагировал, перенаправив определенные стратегические резервы на этот участок фронта, что и стабилизировало ситуацию,

– пояснил Владислав Селезнев.

Между тем украинской армии начали приходить первые партии западных боеприпасов. Поэтому началось еще более эффективное уничтожение как российской техники, так и личного состава.

"Сегодня происходит определенная передислокация вражеских сил и средств на территорию Белгородской области, но идет оно трудно. Потому что мы наконец получили разрешение на использование западной против по территории России на глубину 80 – 100 километров. Это теперь заставляет врага прятаться от наших пушкарей как можно дальше", – отметил военный эксперт.

В частности, разрешение от украинских западных партнеров на удары по России в определенной степени приостановили формирование ударных групп врага.