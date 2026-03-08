Дроны ударили по нефтебазе в Армавире: горят резервуары с топливом
- Украинские дроны атаковали нефтебазу "Южная нефтяная компания" в российском Армавире, что вызвало пожар в резервуарах с топливом.
- Официальной информации о последствиях атаки или возможных пострадавших пока нет, хотя местные жители сообщали о ярком пламени и густом дыме.
В ночь на 8 марта в российском Армавире Краснодарского края прогремели взрывы. По предварительным данным, дроны атаковали нефтебазу "Южная нефтяная компания".
После удара на территории объекта загорелись резервуары с топливом. Об этом пишут росСМИ.
Что известно об атаке?
В российском городе Армавир в Краснодарском крае ночью прогремела серия взрывов. По предварительной информации, беспилотники атаковали объект топливной инфраструктуры.
Речь идет о накопительно-перевалочной нефтебазе "Южная нефтяная компания" (ЗАО "НП НБ ЮНК"). После ударов на территории предприятия вспыхнул пожар.
По предварительным данным, поражение получили несколько резервуаров с нефтепродуктами. Вследствие этого на территории объекта возник пожар. Местные жители сообщали о ярком пламени и густом дыме, который был виден из разных районов города. Сейчас информация о масштабе повреждений уточняется.
Официальной информации о последствиях атаки или возможных пострадавших пока нет.
Последствия ударов по российскому НПЗ. Видео: росСМИ
Удары по российским НПЗ: последние новости
Ночью 28 февраля "обломки" БпЛА подожгли резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубани, вызвав пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар ликвидировали к утру, но на предприятии частично остановили работу из-за риска новых взрывов.
Ильский НПЗ в Краснодарском крае атаковали дроны, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами, охватив 700 квадратных метров. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрытие аэропортов, а еще ранения ребенка.