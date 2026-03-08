Дроны ударили по нефтебазе в Армавире: горят резервуары с топливом

В ночь на 8 марта в российском Армавире Краснодарского края прогремели взрывы. По предварительным данным, дроны атаковали нефтебазу "Южная нефтяная компания".

После удара на территории объекта загорелись резервуары с топливом. Об этом пишут росСМИ.

Смотрите также Все ракеты долетели до цели, – Зеленский заявил об успешных ударах "Фламинго" на 1400 километров

Что известно об атаке?

В российском городе Армавир в Краснодарском крае ночью прогремела серия взрывов. По предварительной информации, беспилотники атаковали объект топливной инфраструктуры.

Речь идет о накопительно-перевалочной нефтебазе "Южная нефтяная компания" (ЗАО "НП НБ ЮНК"). После ударов на территории предприятия вспыхнул пожар.

По предварительным данным, поражение получили несколько резервуаров с нефтепродуктами. Вследствие этого на территории объекта возник пожар. Местные жители сообщали о ярком пламени и густом дыме, который был виден из разных районов города. Сейчас информация о масштабе повреждений уточняется.

Официальной информации о последствиях атаки или возможных пострадавших пока нет.

Последствия ударов по российскому НПЗ. Видео: росСМИ

Удары по российским НПЗ: последние новости