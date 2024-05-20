Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Беларусь всегда поставляла нефтепродукты в Россию, когда им было это нужно. И Мозырский НПЗ во многом сейчас работает на нужды России.
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Беларусь "спасает" Россию
Украинские силы дважды атаковали также большой перевальный нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области, через который из Беларуси на территорию России как раз поступают нефтепродукты.
Очевидно, что Беларусь выступает "спасителем" России, помогая и поставляя нефть. Это дает россиянам возможность предотвратить катастрофу или кризис. Если до этих ударов Беларусь регулярно поставляла нефть, то сейчас они увеличивают эти поставки,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его мнению, этот вопрос можно решить так же как с российскими НПЗ, но нужны определенные решения. Однако сейчас есть решение не атаковать объекты на территории Беларуси – и они не атакуются.
Хороший признак
Украинские удары вышли на новый этап и виток, потому что подвергаются поражениям те объекты НПЗ, по которым уже были удары и прилеты. Так, например, недавно во второй раз был нанесен удар по НПЗ в Туапсе. Это хороший признак.
"Также такие атаки имеют системный характер, когда поражаются или новые НПЗ, или те, по которым уже были нанесены удары. И это происходит довольно успешно, что является тоже хорошим признаком", – заметил Александр Мусиенко.
Россияне еще не дошли до критической точки, но такие атаки создают для них значительные проблемы, ведь сейчас уничтожено более 14% возможностей нефтеперерабатывающих заводов.
Что касается поражения украинскими беспилотниками военных аэродромов России, все очевидно: это те аэродромы, которые используются для носителей КАБов – самолетов Су-34 и Су-35.
Они наносят удары управляемыми авиабомбами, что составляет определенные риски и вызовы для украинских военных на фронте. Поэтому уничтожать эти самолеты нужно по возможности в воздухе, но пока нужно накопить потенциал для того, чтобы эти странствующие Patriot снова появились и начали бить или возобновили свою работу,
– отметил Александр Мусиенко.
Украинские дроны атакуют НПЗ России: последние новости
- 10 мая под ударом дронов ГУР оказался Калужский НПЗ "Первый завод", расположенный в 300 километрах от границы с Украиной. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы. Это уже второе попадание по этому заводу в 2024 году. Первое произошло 15 марта.
- 11 мая беспилотники ГУР атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл", который является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. На заводе получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, а также – кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников. Интересно, что 3 февраля завод тоже уже страдал от атаки дронов. Тогда пожар охватил ориентировочно 300 квадратных метров.
- 12 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда.
- 17 мая под удары дронов попали объекты вражеского НПЗ как в самом Новороссийске, так и в его окрестностях. Горели и нефтяные емкости в Кирилловке, что расположена к северо-западу от Новороссийска.