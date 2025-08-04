В России один НПЗ полностью, а другой частично остановили свою работу после атак дронами, – Reuters
- Новокуйбышевский НПЗ полностью приостановил работу после атаки дронами 2 августа, пострадала установка CDU-11.
- Рязанский НПЗ остановил половину мощностей, не работают агрегаты CDU-3 и CDU-4, работает только CDU-6.
Украина регулярно наносит удар по НПЗ России. Предполагают, что после одной из таких атак приостановил полностью свою работу Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а Рязанский – наполовину.
Эти предприятия были под атакой дронов 2 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Даже россияне не сдержали эмоций: в сети показали яркие видео прилетов по НПЗ под Самарой
В каком состоянии российские НПЗ после последних атак дронов?
Обоими предприятиями управляет компания "Роснефть".
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает примерно 18 тысяч тонн нефти в сутки.
Именно после атаки 2 августа там приостановили первичную переработку нефти. Это был первый случай атаки подобного крупного российского нефтеперерабатывающего завода с марта.
Издание Reuters со ссылкой на источники в этой области пишет, что во время обстрела повреждения получила основная установка CDU-11.
А еще одна, CDU-9, готовилась к капремонту с августа до начала сентября.
Тем временем Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей.
После атаки были остановлены два основных нефтеперерабатывающих агрегата – CDU-3 и CDU-4.
Сейчас завод работает только с основным – CDU-6.