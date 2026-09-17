Нужно остановить в ноль, – полковник запаса назвал четыре НПЗ России, имеющие особое значение

Силы обороны Украины в ночь на 11 сентября нанесли удар по НПЗ в Саратове, мощность которого составляла почти 7 миллионов тонн нефти в год. Впоследствии, 13 сентября, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Краснодарском крае, его мощность – 5,2 миллиона тонн. Также на днях был поражен НПЗ "Танеко" в Татарстане.

Комментируя атаки на российские НПЗ, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ в беседе с 24 Каналом отметил, что, скорее всего, в случае с "Танеко" был поврежден резервуар, ведь после атаки был виден большой столб дыма. По его словам, целесообразнее наносить удары по технологическим установкам первичной переработки нефти.

Удары по НПЗ России: какие цели должны быть первоочередными

Сегодня, как подчеркнул военный эксперт, ВСУ следует сосредоточиться на НПЗ в юго-восточной части страны. По его словам, там расположено несколько важных нефтеперерабатывающих заводов противника: "Славянский", "Ильский", "Афипский", "Новошахтинский". Ранее они уже попадали под удар.

Эти четыре завода необходимо остановить в ноль, потому что они в основном снабжают российскую армию дизельным топливом и бензином. Наступление продолжается в направлении Донбасса, Запорожского и Херсонского фронтов через Тамань,

– озвучил Свитан.

Он подчеркнул, что атаки именно на эти объекты в настоящее время крайне важны, такие цели должны быть в приоритете. Анализируя удар Сил обороны по НПЗ "Танеко" в Нижнекамске (Татарстан), военный эксперт отметил, что там расположено в общей сложности 3 завода, поэтому есть еще куда наносить удары.

Не следует забывать, что через Нижнекамск проходит еще "Алабуга". Нам важно добраться и до нее, но она сейчас закрыта плотным кольцом ПВО,

– подытожил Свитан.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите видео