Не самым важным является то, что для россиян это будет иметь и негативные последствия на фронте. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил в эфире 24 Канала, что это будет иметь существенное влияние на логистику оккупантов.

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Эффективная тактика

Беспилотники украинских спецслужб систематически поражают нефтеперерабатывающие заводы в России. Конечно, именно военные и стратегические объекты на территории России являются приоритетными для ударов дронами. Эти атаки имеют как краткосрочные, так и серьезные долгосрочные последствия для страны-агрессора.

Совершенно очевидно, что быстро восстановить работу военного производства или завода по переработке нефтепродуктов – невозможно. Более того, газо- и нефтедобывающая отрасль часто, а иногда и полностью, работает на иностранном оборудовании. Его под санкциями восстановить не смогут,

– отметил Алексей Буряченко.

Конечно, россияне могут искать уничтоженные аналоги в Китае, но они все еще не смогут выйти на те объемы и эффективность, которые были у них на западных деталях.

"Если подводить короткие промежуточные итоги – эта стратегия является чрезвычайно эффективной. Ведь Россия не имеет собственных возможностей для переработки нефтепродуктов, а соответственно реализации как бензина, так и дизеля на внутренний рынок", – отметил Буряченко.

Заметим, что Россия в основном экспортирует сырье – нефть и газ, которые приносят больше всего средств в их бюджет. Это, однако, не касается российских нефтепродуктов – их перерабатывают где угодно, но не в России. То есть фактически НПЗ на территории России едва хватает для удовлетворения собственного спроса.

Проблемы на фронте неизбежны

Интересно отметить, что из-за войны России нужно гораздо больше топлива, поэтому проблем в этой области им хватало и до ударов дронами. Сейчас же они только усилятся.

Если вывести из строя несколько НПЗ, то это одновременно повлияет на фронт, поскольку будут огромные проблемы с логистикой, а также на рост цен. Это мы уже можем видеть – в России растут цены на нефтепродукты на обычных заправках для бытовых потребителей,

– пояснил политолог.

Более того, проблемы на фронте у россиян станут действительно поразительными, ведь они не смогут ни наступать, ни обеспечивать эффективную оборону. Потому что быстрой поставки нефтепродуктов не будет.

Это происходит параллельно с перевыборами Владимира Путина. Поэтому россияне, вероятно, будут "в восторге" от таких изменений на бытовом уровне. Очевидно, что сейчас в России будут доставать топливо из резервов, чтобы быстро удовлетворить спрос. Но долго так решать эту проблему они физически не смогут.

"Им нужно снова будет использовать схемы обхода (санкций – 24 Канал) или теневой танкерный флот, но в обратном направлении. Подытоживая, ВСУ и наши спецслужбы наносят такими ударами огромные проблемы России", – добавил Буряченко.

Впечатления российских НПЗ: актуально