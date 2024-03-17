Чи не найважливішим є те, що для росіян це матиме й негативні наслідки на фронті. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив в етері 24 Каналу, що це матиме суттєвий вплив на логістику окупантів.

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Ефективна тактика

Безпілотники українських спецслужб систематично вражають нафтопереробні заводи у Росії. Звісно, саме військові та стратегічні об'єкти на території Росії є пріоритетними для ударів дронами. Ці атаки мають як короткострокові, так і серйозні довгострокові наслідки для країни-агресора.

Абсолютно очевидно, що швидко поновити роботу військового виробництва чи заводу з переробки нафтопродуктів – неможливо. Щобільше, газо- та нафтовидобувна галузь часто, а подекуди й повністю працює на іноземному устаткуванні. Його під санкціями поновити не зможуть,

– зауважив Олексій Буряченко.

Звісно, росіяни можуть шукати знищені аналоги у Китаї, але вони все ще не зможуть вийти на ті об'єми та ефективність, які були у них на західних деталях.

"Якщо підбивати короткі проміжні підсумки – ця стратегія є надзвичайно ефективною. Адже Росія немає власних можливостей для переробки нафтопродуктів, а відповідно реалізації як бензину, так і дизелю на внутрішній ринок", – наголосив Буряченко.

Зауважимо, що Росія здебільшого експортує сировину – нафту та газ, які приносять найбільше коштів до їхнього бюджету. Це, однак, не стосується російських нафтопродуктів – їх переробляють будь-де, але не в Росії. Тобто фактично НПЗ на території Росії ледь-ледь вистачає для задоволення власного попиту.

Проблеми на фронті неминучі

Цікаво відзначити, що через війну Росії потрібно набагато більше палива, тому проблем у цій царині їм вистачало й до ударів дронами. Зараз же вони лише посиляться.

Якщо вивести з ладу декілька НПЗ, то це одночасно вплине на фронт, оскільки будуть величезні проблеми з логістикою, а також на ріст цін. Це ми вже можемо бачити – у Росії зростають ціни на нафтопродукти на звичайних заправках для побутових споживачів,

– пояснив політолог.

Ба більше, проблеми на фронті у росіян стануть справді разючими, адже вони не зможуть ані наступати, ані забезпечувати ефективну оборону. Бо швидкого постачання нафтопродуктів не буде.

Це відбувається паралельно з перевиборами Владіміра Путіна. Тож росіяни, ймовірно, будуть "у захваті" від таких змін на побутовому рівні. Очевидно, що зараз у Росії діставатимуть паливо з резервів, щоб швидко задовольнити попит. Але довго так розв'язувати цю проблему вони фізично не зможуть.

"Їм потрібно знову буде використовувати схеми обходу (санкцій – 24 Канал) або тіньовий танкерний флот, але у зворотному напрямку. Підсумовуючи, ЗСУ та наші спецслужби завдають такими ударами величезних проблем Росії", – додав Буряченко.

Враження російських НПЗ: актуально