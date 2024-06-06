СБУ за 2 месяца поразила нефтяные мощности, которые приносят РФ 55% экспортной выручки

Центр специальных операций "Альфа", который входит в состав Службы безопасности Украины, поразил часть нефтеперерабатывающих мощностей России, которые приносили в бюджет страны 55% валютной выручки.

Об этом на первом ежегодном "Саммите Свободы США – Украина", что происходит в Вашингтоне и соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), заявил один из руководителей спецназа СБУ (имя скрыто из соображений безопасности), передает корреспондентка Эспрессо из столицы США.

Смотрите также Как выглядит Новошахтинский НПЗ после атаки: спутниковые снимки завода

Экспорт нефтепродуктов из России сократился на треть

За последние два месяца поражено, в частности, много нефтеперерабатывающих мощностей РФ, благодаря чему мы на треть сократили экспорт нефтепродуктов, а это 55% вражеской военной выручки. Это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов,

– сообщил он.

Также в течение 2023 года центр спецопераций СБУ уничтожил более 500 российских танков.

Россия теряет и в технике

"Центр специальных операций "Альфа" активно использует дроны для поражения российской техники и живой силы. В течение 2023 года было ликвидировано более 500 российских танков", – сказал спецназовец, добавив, что это были танки Т-90 и T-90M, стоимость которых – более 5 миллионов долларов за каждую единицу.

В то же время он отметил,, что этого достигло довольно небольшое спецподразделение: "Такие цифры являются очень большими для такого небольшого количества личного состава".