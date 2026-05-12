"Дальнобойные санкции" работали в районе Оренбурга, –Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал удары по Оренбургу в России. Целью была газовая промышленность.

Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

Что Зеленский рассказал об ударах по России?

Президент Зеленский отметил, что новые "дальнобойные санкции" добрались до района Оренбурга в России 12 мая. Это более чем 1500 километров от России.

Глава государства отметил, что Украина предлагала перемирие, но после относительной тишины 3 дней, Россия продолжила атаки по Украине. Удары по Оренбургу являются ответом на это.