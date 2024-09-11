В письме, направленном в Белый дом, политики отмечают, что нынешние ограничения являются неоправданными. Кроме того, влиятельные республиканцы в Палате представителей также направили отдельное письмо Байдену.

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О чем конгрессмены просят Байдена

Журналист рассказал, что двухпартийная группа конгрессменов и сенаторов в своем письме призвала Джо Байдена немедленно снять любые ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Письмо, которое направили Байдену / Фото Остапа Яриша

Эти ограничения несовместимы с тем, что мы бы когда-либо приняли для собственных операций, или с теми условиями, которые мы накладываем на других партнеров, которые используют американское оружие для своей защиты, например Израиль... Пора, чтобы Америка и наши союзники по НАТО стремились не только предотвратить победу России, но и полностью позволить Украине победить от имени своего мужественного народа,

– говорится в письме к Байдену.

Также с подобным призывом к Байдену обратились влиятельные республиканцы в Палате представителей. Они отметили, что страхи администрации относительно возможной эскалации конфликта из-за ударов по российской территории неоднократно опровергались с первых дней войны.

"Беспокойство администрации по эскалации каждый раз опровергались с первого дня войны. Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область, не вызвали эскалационного ответа России", – написали республиканцы.