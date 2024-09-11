У листі, надісланому до Білого дому, політики зазначають, що нинішні обмеження є невиправданими. Окрім того, впливові республіканці в Палаті представників також направили окремий лист Байдену.

Дивіться також Байден заявив, що Білий дім вже пропрацьовує дозвіл на застосування далекобійної зброї по Росії

Про що конгресмени просять Байдена

Журналіст розповів, що двопартійна група конгресменів і сенаторів у своєму листі закликала Джо Байдена негайно зняти будь-які обмеження з України на застосування далекобійної зброї для ударів вглиб Росії.

Лист, який направили Байдену / Фото Остапа Яриша

Ці обмеження несумісні з тим, що ми б коли-небудь прийняли для власних операцій, або з тими умовами, які ми накладаємо на інших партнерів, які використовують американську зброю для свого захисту, як-от Ізраїль... Пора, щоб Америка та наші союзники по НАТО прагнули не лише запобігти перемозі Росії, але й повністю дозволити Україні перемогти від імені свого мужнього народу,

– мовиться у листі до Байдена.

Також із подібним закликом до Байдена звернулися впливові республіканці в Палаті представників. Вони зазначили, що страхи адміністрації щодо можливої ескалації конфлікту через удари по російській території неодноразово спростовувалися з перших днів війни.

"Занепокоєння адміністрації щодо ескалації щоразу спростовувалися з першого дня війни. Ні використання Україною наданої США зброї в Росії, ні її військове вторгнення в Курську область, не викликали ескалаційної відповіді Росії", – написали республіканці.