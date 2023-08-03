Однако запрет не касается оружия украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Это не просто месть: аналитики объяснили, как атаки на Москву влияют на ход войны

Украина может нанести удары по территории России

По словам Данилова, если Россия развернула против Украины огромную военную кампанию и из-за вражеских атак в нашей стране погибают гражданские, то "какие должны быть табу?"

Секретарь СНБО заявил, что Украина договорилась со странами-партнерами не использовать их вооружение для ударов по территории России. Однако этот запрет не касается оружия украинского производства.

Хочу сказать, что у нас есть некоторые достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран,

– отметил Данилов.

Он подчеркнул, что такие разработки выполняют боевые задания "на отлично".

У Зеленского поддержали заявление Залужного об ударах по России

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ, если партнеры Украины боятся давать оружие для ударов по России, то Силы обороны используют для этого отечественное. В Офисе Президента поддержали позицию Валерия Залужного.

Так, Михаил Подоляк заявил, что Залужный абсолютно прав касаемо ударов по России. Он считает, что Силы обороны могут бить не только по временно оккупированным территориям, чтобы выгнать врага из Украины. Если для этого нельзя использовать западное оружие, то у нашего государства есть свое.