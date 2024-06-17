Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире национального марафона заявил, что украинские военные выполняют поставленные задачи командования. В то же время приводить детали этих планирований майор не стал, передает 24 Канал.

Интересно Работают "Призраки Киева": в Воздушных силах показали впечатляющую работу украинских летчиков

Собирается ли Украина бить по территории России с F-16

Илья Евлаш отметил, что Воздушные силы выполняют задачи, которые поставило военное командование. В частности, наши военные работают непосредственно сейчас по тем объектам, которые сейчас определены.

В основном, это, конечно, усиление нашей противовоздушной обороны, отражение воздушного нападения противника и борьба с малоразмерными целями, а также непосредственно задание мощных ударов на линии соприкосновения по временно оккупированным территориям, где сосредотачивается большое количество личного состава и техники противника,

– отметил майор.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что дальнейшие удары по большей территории зависят от того, насколько дальше будет развиваться политическая ситуация и политическая воля.

Способны ли россияне полностью покрыть ПВО свою территорию

Евлаш также отметил, что если говорить о наземных системах ПВО, то конечно на такую большую территорию как Россия у врага, конечно, подобных комплексов не хватает.

"Поскольку мы видим достаточно успешные атаки наших и беспилотных летательных аппаратов, в том числе по их аэродромам. Конечно, что российская территория требует много станций, в частности, они также используют и самолеты для прикрытия тех мест, где у них не хватает именно противовоздушной обороны", – ответил спикер.

Майор подчеркнул, что россиянами пока сложно защитить полностью все свои объекты и все свои участки. А наши специалисты способны проводить различные операции, в том числе и с поражением по территории страны-агрессора.

Что сказал Столтенберг об ударах по территории России