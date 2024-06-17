Пилоты Воздушных Сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи. В частности, уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.

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Блестящая работа украинских пилотов

Днем, 17 июня, Николай Олещук обнародовал видео эффективной боевой работы украинских защитников неба. На кадрах видно титанический труд летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее,

– отметил командующий Воздушных сил ВСУ.

А по состоянию на сейчас, по его словам, наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства, чтобы уничтожать вражеские цели.

В то же время наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз.

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"Спасибо "Призракам Киева" за мужество и героизм! Вместе – к победе", – добавил Николай Олещук.

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