Пілоти Повітряних Сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання. Зокрема, нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об’єктах противника.

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Блискуча робота українських пілотів

Вдень, 17 червня, Микола Олещук оприлюднив відео ефективної бойової роботи українських оборонців неба. На кадрах видно титанічну працю льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою,

– наголосив командувач Повітряних сил ЗСУ.

А станом на зараз, за його словами, наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва, аби знищувати ворожі цілі.

Водночас наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані та робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей.

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"Дякую "Привидам Києва" за мужність і героїзм! Разом – до перемоги", – додав Микола Олещук.

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