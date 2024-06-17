Пілоти Повітряних Сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання. Зокрема, нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об’єктах противника.
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Блискуча робота українських пілотів
Вдень, 17 червня, Микола Олещук оприлюднив відео ефективної бойової роботи українських оборонців неба. На кадрах видно титанічну працю льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".
Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою,
– наголосив командувач Повітряних сил ЗСУ.
А станом на зараз, за його словами, наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва, аби знищувати ворожі цілі.
Водночас наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані та робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей.
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"Дякую "Привидам Києва" за мужність і героїзм! Разом – до перемоги", – додав Микола Олещук.
Україна незабаром отримає F-16: останні новини
- Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що західні винищувачі можуть надійти в Україну вже цього літа. За його словами, партнери працюють над цим питанням, а сам він налаштований "оптимістично". Рішення Франції передати свої літаки Mirage-2000 Остін назвав правильним кроком.
- Володимир Зеленський закликав учасників "Великої сімки" допомогти прискорити процес переходу України на літаки нового покоління. Для цього потрібно зробити швидшою підготовку пілотів та збільшити кількість навчальних центрів.
- Частину літаків Україна отримає від Данії. Перші з них мають прибути влітку 2024 року. Процес їхньої передачі обговорив Володимир Зеленський з прем'єром Данії Метте Фредеріксен під час Саміту миру. Президент України висловив сподівання, що винищувачі надійдуть найближчим часом.
- Водночас зауважимо, що очільниця оборонного відомства Нідерландів 12 червня пояснила, що її держава надасть дозвіл Україні вражати цілі на російській території з винищувачів F-16 за умов дотримання норм гуманітарного права.
- У Повітряних силах України говорять, що з появою західних літаків ефективність зброї, яка від самого початку призначалася для них, значно зросте. Експерти вважають, що надходження F-16 підвищить ефективність HARM, JDAM та інших авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.