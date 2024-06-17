Росія вже давно намагається атакувати українську авіаційну інфраструктуру. Зокрема, часто ворог націлює свої ракети і дрони на Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром. Чи може Москва завадити постачанню F-16, в ефірі телемарафону відповів речник Повітряних Сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Кремль точно відкриє полювання

За словами Євлаша, вже вживаються та проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на те, аби забезпечити ефективну роботу F-16 та їх розміщення на території України.

Військовий наголошує, що, мовляв, певна річ, Росія полюватиме за цими літаками.

"Про те, що ворогу вдасться там щось дуже сильно зірвати, про це говорити не доводиться", – наголосив речник.

Євлаш підкреслив, що противник і зараз активно намагається атакувати українські аеродроми. Попри це, наша авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно.

Окремо речник наголосив, що винищувачі постачатимуть Україні частково. Для того, аби ефективно виконувати завдання різної складності, Повітряні сили потребують багато таких літаків.

Нагадаємо, що під час Саміту миру президент Зеленський мав розмову з прем'єркою Данії. Та запевнила українського лідера, що перші F-16 надійдуть найближчим часом. Передбачаються, що це буде шість повітряних суден.

Раніше глава держави розповів, що для паритету в небі Україні потрібно понад 100 F-16. Саме така кількість може протистояти 300 літакам росіян, які ті тримають вздовж лінії фронту і на окупованих територіях.

Наразі передати Україні F-16 зобов'язалися чотири країни – Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія.