Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Украина имеет право на защиту"
Генсек НАТО Йенс Столтенбер отмечал, что Украина имеет "полное право" на уничтожение ракетных установок, из которых Россия наносит удары по территории Харькова и области.
"Должны не забывать, что эта война развязана Россией, как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора – России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя были наложены определенные ограничения на использование этого вооружения", – говорится в заявлении.
Однако Йенс Столтенберг заявил, что вскоре Североатлантический альянс ослабит эти ограничения в связи с наступлением России на Харьковщину.
Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться,
– подчеркнул генсек НАТО.
В то же время он добавил, что НАТО окажет большую поддержку Украине. Однако Столтенберг также отметил, что Альянс не будет посылать своих военных в Украину, поскольку "не является стороной конфликта".
"НАТО изначально заявило, что окажет большую поддержку Украине. Мы в Альянсе договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных. Однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и поэтому не посылаем наши войска в Украину", – отметил генеральный секретарь НАТО.
Разрешение бить по России: последние новости
- В издании Politico в среду, 12 июня, заявили о том, что президент США Байден тайно разрешил Украине бить по территории России вблизи Харьковской области.
- Также разрешение атаковать российскую территорию наше государство получило от Германии. Так, канцлер Германии Олаф Шольц сослался на международное законодательство и отметил, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.
- В начале мая разрешение бить по российским объектам Украина получила и от Британии. Глава британского МИД Кэмерон отмечал, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. Он добавил, что только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.