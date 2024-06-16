Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Украина имеет право на защиту"

Генсек НАТО Йенс Столтенбер отмечал, что Украина имеет "полное право" на уничтожение ракетных установок, из которых Россия наносит удары по территории Харькова и области.

"Должны не забывать, что эта война развязана Россией, как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора – России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя были наложены определенные ограничения на использование этого вооружения", – говорится в заявлении.

Однако Йенс Столтенберг заявил, что вскоре Североатлантический альянс ослабит эти ограничения в связи с наступлением России на Харьковщину.

Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться,

– подчеркнул генсек НАТО.

В то же время он добавил, что НАТО окажет большую поддержку Украине. Однако Столтенберг также отметил, что Альянс не будет посылать своих военных в Украину, поскольку "не является стороной конфликта".

"НАТО изначально заявило, что окажет большую поддержку Украине. Мы в Альянсе договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных. Однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и поэтому не посылаем наши войска в Украину", – отметил генеральный секретарь НАТО.

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