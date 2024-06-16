Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Україна має право на захист"

Генсек НАТО Єнс Столтенбер зазначав, що Україна має "повне право" на знищення ракетних установок, з яких Росія завдає ударів по території Харкова та області.

"Маємо не забувати, що ця війна розвязана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння", – йдеться в заяві.

Однак Єнс Столтенберг заявив, що незабаром Північноатлантичний Альянс послабить ці обмеження у зв'язку з наступом Росії на Харківщину.

Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися,

– наголосив генсек НАТО.

Водночас він додав, що НАТО надасть велику підтримку Україні. Проте Столтенберг також зазначив, що Альянс не надсилатиме своїх військових в Україну, оскільки "не є стороною конфлікту".

"НАТО від початку заявило, що надасть велику підтримку Україні. Ми в Альянсі домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту та тому не посилаємо наші війська в Україну", – зазначив генеральний секретар НАТО.

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