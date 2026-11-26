В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала журналист Роман Цимбалюк объясняет, как расширение географии украинских ударов меняет ход войны. На планете больше не осталось безопасных мест для российской армии, и уничтожение вражеских кораблей и авиабаз является единственным действенным механизмом принуждения Кремля к прекращению огня.

Россия больше не может чувствовать себя в безопасности даже за тысячи километров от Украины. Украинские дроны достигают военных аэродромов и НПЗ в глубине России, российские корабли становятся мишенями в мировом океане, а Крымский мост остается под угрозой новых ударов.

Журналист Роман Цимбалюк в интервью 24 Каналу объяснил, почему Украина расширяет географию атак, какие российские объекты могут стать следующими целями и почему Запад до сих пор боится более решительно противодействовать Москве. Также он оценил перспективы уничтожения Крымского моста и влияние украинских операций на военные возможности России.

Конец эпохи "безопасных территорий" для оккупантов

Россия годами создавала образ государства, до которого невозможно добраться, а его глубокий тыл якобы защищен от любых атак. Однако последние события свидетельствуют об обратном.

Украинские удары по военному аэродрому "Саваслейка", где базируются носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, и российских нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области демонстрируют, что даже стратегические объекты в сотнях и тысячах километров от Украины остаются уязвимыми.

Как отмечает журналист Роман Цимбалюк, эти атаки имеют не только военное, но и психологическое значение. Россияне, которые долгое время воспринимали войну как нечто далекое, все чаще сталкиваются с ее последствиями в своих регионах.

Пожары на промышленных объектах, перебои в работе предприятий и постоянные сообщения об атаках разрушают представление о защищенности российского тыла. Это также заставляет местных жителей задаваться вопросом об эффективности российской противовоздушной обороны, которую пропаганда годами называла одной из лучших в мире.

Во время удара 25 ноября Силы обороны поразили военный аэродром в Нижегородской области, где базируются истребители МиГ-31К – носители ракет "Кинжал". По предварительным данным Генштаба ВСУ, повреждения получили пять российских самолетов. В ту же ночь украинские силы провели атаку на два НПЗ в Самарской области.

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Глобальная охота на российский флот

Украина расширяет географию ударов не только на территории России, но и в мировом океане. Российские корабли больше не могут рассчитывать на безопасность даже вдали от Черного моря.

Показательными стали операции против российских судов в Средиземном и Балтийском морях. Среди пораженных объектов – корвет "Меркурий", сухогруз MV ANGARA вблизи Ливии и судно Sparta II в Балтийском море.

Цимбалюк подчеркивает, что украинские силы готовы преследовать российские военные цели независимо от того, где они находятся. Такие операции могут вызвать беспокойство у западных партнеров, которые опасаются расширения географии войны и возможной эскалации.

Однако логика действий Украины заключается в усилении давления на Москву. Чем дольше Владимир Путин отказывается прекратить агрессию, тем больше российских военных и экономических активов оказываются под угрозой.

Таким образом Украина демонстрирует, что Россия не может безнаказанно использовать свои корабли для военных и логистических операций за пределами собственной территории.

Крымский мост: неизбежность уничтожения

Отдельным направлением остается борьба с российской логистикой на юге Украины. Одним из ключевых объектов для оккупантов является Крымский мост, который обеспечивает сообщение между Россией и временно оккупированным Крымом.

По оценкам украинской разведки, полноценное восстановление сооружения зимой будет крайне сложным из-за штормов и неблагоприятных погодных условий. Кроме того, ремонтные работы будут проводиться в зоне досягаемости украинских средств поражения, что создает дополнительные риски для российских ремонтных бригад и техники.

В этом контексте Цимбалюк предлагает ввести принцип зеркального ответа: любой российский удар по мостам через Днепр должен получать ответ в виде удара по железнодорожной части Керченского моста.

По его мнению, такой подход позволил бы сформировать четкий механизм сдерживания России. Ведь Крымский мост остается важной частью военной логистики оккупантов, а его повреждение затрудняет переброску техники и грузов на юг Украины.

К слову Россия не сможет полноценно восстановить Крымский мост зимой, Кирилл Буданов заявил, что зимние штормы и сложные погодные условия помешают России начать полноценные восстановительные работы на Крымском мосту. После украинских ударов в ноябре повреждения получили автомобильная и железнодорожная части переправы, а обломки конструкций затруднили судоходство по Керченскому проливу.

Западная осторожность и ядерный шантаж

На фоне украинских операций контрастной остается позиция НАТО. Несмотря на регулярные нарушения российскими ракетами и беспилотниками воздушного пространства стран Альянса, в частности Польши, союзники до сих пор не выработали совместного решения по перехвату российских целей над Украиной.

Цимбалюк считает, что такая осторожность связана прежде всего с нежеланием западных политиков допустить прямое военное столкновение с Россией. Одним из главных факторов остается ядерный шантаж Кремля и риск дальнейшей эскалации.

Западные страны пытаются избежать сценария прямой войны с Россией, поэтому отдают предпочтение поддержке Украины оружием, финансами и разведывательной информацией. В то же время такая позиция не означает, что Украина должна отказываться от собственных ответных действий на российскую агрессию.

Пока партнеры осторожно оценивают риски, Киев продолжает развивать дальнобойные возможности и наносить удары по военным и промышленным объектам противника. Уничтожение российской авиации, нанесение ударов по флоту и нефтеперерабатывающей отрасли – это часть стратегии, призванной ослабить способность Кремля продолжать войну.