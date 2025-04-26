Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Украина должна наносить удары беспилотниками по 2 болевым точкам Владимира Путина. Именно это может остановить россиян от массированных ударов по украинским городам.

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2 болевые точки Путина

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне сейчас имеют 2 болевые точки, на которые очень быстро реагируют. Речь идет о..:

Удары по Москве;

Удары по углеводородам (то есть уголь, нефть и газ).

На любую ракетную атаку в нашу сторону в ответ должны наносить такие удары. Или же просто – они могут быть частью боевой работы. Это нас прикроет даже без Patriot. Россияне будут бояться нажимать кнопку пуска "Искандер", потому что будут понимать последствия,

– подчеркнул он.

Свитан объяснил, что покупать ракеты для сбивания вражеских целей в Украине во время массированных атак дороже, чем наносить удары по территории России. Вместо одной ракеты для ПВО можно приобрести, например, 300 "хороших" беспилотников.

"Это полностью остановит атаки по Украине, а не собьет один "Искандер", – сказал полковник запаса ВСУ.

Интересно! Украина разработала новую ракету-дрон "Барс", которая несет 50 – 60 килограммов боевой части, что достаточно для атаки военных объектов вблизи Москвыи.

Тем временем издание Time сообщило, что Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса. Однако это, по мнению Свитана, Украине никак угрожать не будет. Наша страна сможет наносить удары по России и усилить отношения с Европой.