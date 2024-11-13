Сейчас есть "сдержанный оптимизм" по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

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Сибига заявил о "сдержанном оптимизме"

Как рассказал Сибига, он совместно с Энтони Блинкеном обсудили вопрос дальнобойных ударов по военным объектам на территории России с помощью американского оружия. Среди важных тем была и евроатлантическая интеграция Украины.

Здесь мы сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важная встреча по всем соображениям,

– заявил украинский министр.

Он также добавил, что действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенный объем помощи. Эта поддержка будет включать в частности оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений.

Кстати, как пишет The Telegraph, Лондон надеется на разрешение действующего лидера США на дальнобойные удары Украины по России, которого Киев добивается уже много месяцев. И сделать это стремятся как можно скорее, то есть до инаугурации Трампа на пост президента в январе.