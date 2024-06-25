О том, что дальность действия немецкого оружия не дает возможности расширить это разрешение, заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, 24 июня, пишет 24 Канал.

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Немецкое оружие не стоит сравнивать с американским

Немецкое оружие имеет значительно меньший радиус действия, чем американское.

"Что касается немецких вооружений, то радиус их действия значительно меньше, чем дальность американских. Так что, со стороны Берлина никаких изменений здесь нет. Речь идет очень конкретно о территориях, граничащих с Украиной, о приграничье .... Немецкое оружие нельзя сравнивать с американским, потому что нельзя сравнивать дальность действия", – сказал Гебештрайт.

Напомним, что ранее Германия вообще не позволяла использовать свое оружие для атак по России. Однако, по словам представителя немецкого правительства, ее мнение изменилось после интенсивных ударов по Харькову и области. Впрочем, Гебештрайт заметил, что в Берлине приняли во внимание заявление США о применении американского оружия по глубокому тылу России.