Об этом сообщает BBC.

Как Россия пригрозила Великобритании?

Предупреждение со стороны Москвы прозвучало на фоне сообщений о масштабном обмене ударами между Россией и Украиной в ночь на вторник. Посольство России в Великобритании обнародовало заявление, в котором резко осудило использование украинскими силами британской техники.

Поступая таким образом, Соединенное Королевство выступает в качестве соучастника и соорганизатора кровавых преступлений и террористических атак,

– говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Там также добавили, что "действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать", а чем глубже будет его вовлечение в конфликт, "тем выше будет цена, которую он заплатит".

Представитель Министерства обороны Великобритании в комментарии для BBC подчеркнул, что страна стоит "плечом к плечу" с Киевом.

Россия не должна иметь никаких сомнений в решимости этого правительства противостоять российской агрессии – как в Украине, так и против Великобритании и наших союзников,

– отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Лондон "обязался предоставлять Украине оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения Путина".

Беспилотники, о которых идет речь, изготовлены двумя разными британскими компаниями. Их успешно используют для массированных ударов по военным и промышленным объектам на территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и складам онлайн-ритейлера Wildberries. Военный источник подтвердил BBC факт применения британских дронов, которые, по оценкам, нанесли экономический ущерб на сумму более 35 миллиардов фунтов стерлингов.

Массированные атаки на склады Wildberries и Москву

Украина неоднократно проводила атаки на объекты Wildberries, которую называют российской версией Amazon. По данным украинской стороны, семь из десяти крупнейших логистических центров компании в настоящее время "выведены из строя". В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что дроны с британскими компонентами провели атаку на российскую территорию, в том числе на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.

Заявления Москвы появились после волны украинских атак. Российские чиновники сообщили, что во время последних ночных ударов около 620 беспилотников летели в сторону Московской области. По их словам, ПВО уничтожила более 180 аппаратов, однако несколько человек получили ранения.

Напомним, в апреле британское Минобороны анонсировало передачу десятков тысяч дронов, включая дальнобойные, в рамках своего крупнейшего пакета помощи. В конце июля президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем встретились на авианосце в Портсмуте, где было объявлено о передаче технологий для защиты украинских беспилотников. В начале августа МИД Великобритании также расширил санкции против России, добавив в список еще 19 субъектов.