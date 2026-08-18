"Заплатите высокую цену": Россия угрожает Великобритании из-за дронов, но получила жесткий ответ

Москва официально обвинила Лондон в преднамеренной эскалации конфликта из-за использования беспилотников британского производства для нанесения ударов по территории Р. Российские дипломаты пригрозили серьезными последствиями, назвав Соединенное Королевство соучастником атак.

Об этом сообщает BBC.

Как Россия пригрозила Великобритании?

Предупреждение со стороны Москвы прозвучало на фоне сообщений о масштабном обмене ударами между Россией и Украиной в ночь на вторник. Посольство России в Великобритании обнародовало заявление, в котором резко осудило использование украинскими силами британской техники.

Поступая таким образом, Соединенное Королевство выступает в качестве соучастника и соорганизатора кровавых преступлений и террористических атак,

– говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Там также добавили, что "действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать", а чем глубже будет его вовлечение в конфликт, "тем выше будет цена, которую он заплатит".

Представитель Министерства обороны Великобритании в комментарии для BBC подчеркнул, что страна стоит "плечом к плечу" с Киевом.

Россия не должна иметь никаких сомнений в решимости этого правительства противостоять российской агрессии – как в Украине, так и против Великобритании и наших союзников,

– отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Лондон "обязался предоставлять Украине оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения Путина".

Беспилотники, о которых идет речь, изготовлены двумя разными британскими компаниями. Их успешно используют для массированных ударов по военным и промышленным объектам на территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и складам онлайн-ритейлера Wildberries. Военный источник подтвердил BBC факт применения британских дронов, которые, по оценкам, нанесли экономический ущерб на сумму более 35 миллиардов фунтов стерлингов.

Массированные атаки на склады Wildberries и Москву

Украина неоднократно проводила атаки на объекты Wildberries, которую называют российской версией Amazon. По данным украинской стороны, семь из десяти крупнейших логистических центров компании в настоящее время "выведены из строя". В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что дроны с британскими компонентами провели атаку на российскую территорию, в том числе на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.

Заявления Москвы появились после волны украинских атак. Российские чиновники сообщили, что во время последних ночных ударов около 620 беспилотников летели в сторону Московской области. По их словам, ПВО уничтожила более 180 аппаратов, однако несколько человек получили ранения.

Напомним, в апреле британское Минобороны анонсировало передачу десятков тысяч дронов, включая дальнобойные, в рамках своего крупнейшего пакета помощи. В конце июля президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем встретились на авианосце в Портсмуте, где было объявлено о передаче технологий для защиты украинских беспилотников. В начале августа МИД Великобритании также расширил санкции против России, добавив в список еще 19 субъектов.